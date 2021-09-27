Марченко назвав дві головні причини, чому ситуація з пенсіями буде погіршуватися

Світовий демографічний тренд і катастрофічний рівень тіньової зайнятості в Україні є причиною мізерних пенсій в Україні

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що світовий демографічний тренд і катастрофічний рівень тіньової зайнятості в Україні є причиною мізерних пенсій в Україні. Про це повідомляє «Главред».

При цьому перший фактор в майбутньому буде тільки погіршуватися в зв'язку зі зниженням рівня народжуваності і збільшенням тривалості життя літніх людей.

«Основна причина – демографічний тренд. Він не є чимось унікальним в Україні, це світовий тренд – коли народжуваність зменшується, а тривалість життя літніх людей на пенсії збільшується», – пояснив Марченко.

За даними міністерства, на сьогоднішній день в Україні налічується 11 млн пенсіонерів, а на працююче населення, яке сплачує єдиний соціальний внесок, припадає всього лише 9,7 млн. така ситуація говорить про те, що для фінансування пенсій не вистачає ресурсу, який формується виключно за рахунок сплати єдиного соціального внеску нинішніми працівниками.

Міністр упевнений, в майбутньому ситуація буде тільки погіршуватися.

«За прогнозом Світового банку для всіх економік світу, незабезпеченість пенсійних систем до 2050 року становитиме 400 трлн доларів. Це означає, що діючі пенсійні системи не забезпечені достатнім ресурсом», – констатував Марченко.

Друга причина, по якій державні пенсії в Україні опинилися під загрозою, – це катастрофічний рівень тіньової зайнятості в країні. За підрахунками міністерства, близько 10 млн українців працюють нелегально.

«Зараз в Україні налічується 29 млн осіб у віці від 15 до 7 років, з яких тільки 14 млн отримують хоч якісь доходи (як активні, так і пасивні). Якщо прибрати звідси близько три млн «заробітчан» і ще два млн безробітних, то залишається ще 10 млн економічно активних українців, які залишилися «поза обліком», тобто не проходять по базах обліку податкових органів і, відповідно, офіційно не платять податки», – повідомив Марченко.

Нагадаємо, Сергій Марченко знайшов пояснення повільному зростанню мінімальної зарплати.

Як відомо, днями Світовий банк дав Україні пораду щодо накопичувальних пенсій.

Напередодні фахівці розповіли, скільки в Україні приватних пенсійних фондів і скільки вони платять учасникам.

Тим часом радник глави Офісу президента України, колишній міністр розвитку економіки Тимофій Милованов закликав українців не розраховувати на пенсії від держави та самим збирати гроші.

Крім того, міністр фінансів розповів, кому з українців розраховувати на пенсію взагалі не варто.

Згодом міністр фінансів пояснив свою скандальну заяву про пенсії

Також названо країни, де найкраще живеться пенсіонерам.

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