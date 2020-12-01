Перегляд тарифів на електроенергію для населення має відбуватися за схожим принципом, як було з газом – Блінов

Тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 року

Експерт вважає, що уряд має переглянути тарифи на електроенергію

Перехід до ринкових тарифів на електричну енергію для населення має відбуватися за схожим сценарієм, що раніше застосовувався при підвищенні цін на газ.

Про це заявив економічний оглядач Андрій Блінов.

«У нашому випадку дійсно це повинна бути політика тоді переходу до приблизно такої ж ситуації, яка склалася, наприклад, на ринку газу, де власне ціна для населення не субсидується майже повністю або взагалі повністю», - зазначив Блінов.

За його словами, середньозважений тариф на електрику, який сплачує населення, оцінюється 1,1 грн/кВт.год плюс-мінус декілька копійок, в залежності від місяця.

«Це пов’язано з тим, що у нас дуже велика частина населення, яка споживає в середньому 120-125 кВт.год. За діючою тарифікацією, причому вона діє вже четвертий рік, у нас є до 100 кВт.год для кожного домогосподарства, які обліковуються за тарифом 90 копійок», - додав експерт.

В такій ситуації, найпростішим кроком для уряду був би перегляд тарифу на пільгові 100 кВт.год.

«Найпростіший крок для того, аби прибрати певну збитковість цього тарифу, - це підвищення мінімальної ціни. Я маю на увазі пільгової так званої ціни до 100 кіловат. 90 копійок на сьогоднішній день, зважаючи, що 4 роки тарифи не змінювалися, - вона точно може бути змінена, хоча політично і соціально, звісно, це неприємно», - вважає експерт.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 року. Вони складають 0,9 грн/кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн/кВт.год на інший обсяг місячного споживання.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

Глава Міненерго Юрій Бойко 26 листопада заявив про вимушене перегляд підходів до формування тарифів для населення найближчим часом.

Ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електроенергії офіційно підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС.