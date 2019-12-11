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    Економіка та фінанси

    Підприємства Wexler Group поновили імпорт російського дизпального в Україну

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    Підприємства Wexler Group поновили імпорт російського дизпального в Україну

    Грудневий обсяг поставок нафтопродуктопроводом «Прикарпатзахідтранс» становитиме від 20 до 30 тис. тонн

    Підприємства Wexler Group розпочали реалізацію дизпального, яке імпортується з Росії нафтопродуктопроводом «Прикарпатзахідтранс». Про це повідомляється на сайті Wexler Group.

    «У грудні компанії групи розпочали реалізацію дизельного палива, що імпортується по нафтопродуктопроводу «Прикарпатзахідтранс». Перші партії дизельного пального вже розмитнено і відвантажуються споживачам у Новограді-Волинському та Смизі», - йдеться у повідомленні.

    Інших деталей у компанії не подали. Однак, як інформувало спеціалізоване видання enkorr із посиланням на трейдерів, грудневий обсяг поставок нафтопродуктопроводом «Прикарпатзахідтранс» становитиме від 20 до 30 тис. тонн.

    Як повідомлялось, Wexler Group є найбільшим імпортером російського дизпалива нафтопродуктопроводом «Прикарпатзахідтранс»; на українські компанії цієї групи у першому півріччі 2019 року припадало 35% всього трубопроводного імпорту дизпалива. Крім Wexler, цим трубопроводом поставляють нафтопродукти компанії ОККО, WOG, Glusco, «Альянс Енерго Трейд».

    Wexler Group повідомила клієнтів та партнерів про припинення із 1 серпня 2019 року поставок дизельного палива походженням із РФ трубопровідним транспортом через встановлення в Україні спецмита.

    Із серпня мито було встановлене в розмірі 3%, а з жовтня воно зросло до 4%.

    Після зупинки роботи нафтопродуктопроводу частка російського ДТ на українському ринку скоротилася до 15%, однак у жовтні повернулася на рівень 32% за рахунок збільшення поставок з трубопровідного терміналу в Гомелі та зростання поставок залізницею.

    «Прикарпатзахідтранс» експлуатує ділянку нафтопродуктопроводу «Самара–Західний напрямок» завдовжки біля 1,1 тис. км, призначену для прокачування дизпального з Росії та Білорусі як для внутрішніх потреб України, так і для транзиту до європейських країн, зокрема Угорщини.

    Джерело: Укрінформ

    Росія нафтопродукти імпорт Україна
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