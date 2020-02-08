Підвищення пенсійного віку неминуче. Чи є альтернатива



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Повинна бути відповідальність майбутніх пенсіонерів за своє майбутнє

Підвищення пенсійного віку в Україні є неминучим процесом. При солідарній системі за десять років 60% будуть отримувати мінімальну пенсію.

«Підвищення пенсійного віку – неминучий процес. Є дослідження Світового банку. У ньому йдеться про те, що в 2030 році при параметрах нинішньої солідарної системи в нас пенсію за формулою отримуватимуть 40% громадян. Усі інші будуть отримувати мінімальну пенсію», – зазначила глава парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова. «Слово і Діло» дізналося в експертів, якими будуть наслідки такого рішення і чи можна цього уникнути.

Експерт економічних програм Центру Разумкова Володимир Сіденко звернув увагу, що Україна – не єдина країна, в якій це питання стоїть гостро, але в нас соціальне загострення неминуче, якщо вжити таких заходів.

Економіст переконаний, що підвищення пенсійного віку – не єдиний варіант, набагато кращий спосіб вирішення ситуації – перехід на нові форми фінансування.

На його думку, передусім повинна бути відповідальність майбутніх пенсіонерів за своє майбутнє. Держава – не бездонне джерело. Експерт переконаний, що владі слід було б розробити і впровадити якусь довгострокову програму. Однак проблема в тому, що влада зараз не націлена на це.

Він звернув увагу, що наразі для влади характерний якийсь лібертаріанський підхід – низку соціальних зобов’язань просто скидають із себе. Якщо продовжувати політику в такій ідеології, будуть серйозні соціально-економічні наслідки, зауважив експерт.

«Якщо на перехідному періоді буде позиція «живіть, як хочете», якщо просто стануть зменшуватися ті зобов’язання, які лежать на державі – це буде порушенням права. Згодом це стане підставою для масових звернень громадян до судів, у тому числі ЄСПЛ. Тобто для України як держави можуть бути серйозні юридичні наслідки», – прокоментував Володимир Сіденко.

Експерт економічних програм Центру Разумкова впевнений, що уникнути підвищення пенсійного віку можна. Однак для цього потрібно виводити економіку з тіні, прискорити темпи зростання ВВП, що створить нові можливості для фінансування виплат.

При цьому економіст звернув увагу на дірку Пенсійного фонду, залатати яку буде непросто, оскільки вчасно не вжили необхідних заходів.

«Потрібно усвідомлювати, що зараз легкого шляху не буде. Будуть втрати, але вони повинні рівномірно розподілятися між суб’єктами. Держава в особі уряду не повинна скидати з себе частину соціальної відповідальності», – констатував Володимир Сіденко.

Експерт із питань пенсійного забезпечення Володимир Щербина також зауважив, що підвищення пенсійного віку – помилковий шлях для українського суспільства. На його думку, Україна може взяти за приклад чилійську систему.

«Альтернатива полягає в тому, щоб створити умови і модель, при яких кожен громадянин самостійно 7-10% від зарплати вносив би на особистий пенсійний рахунок. Ці кошти повинні бути під відсотком протягом усього періоду накопичення», – прокоментував Щербина.

Суть у тому, що розподільний принцип формування пенсій, коли гроші на виплату літнім громадянам віднімаються із зарплати тих, хто працює, був замінений на накопичувальний, коли людина сама собі відкладає на старість.

Відповідальність за формування пенсій повністю перенесена на працівників. У кожного є свій пенсійний рахунок, на який треба щомісяця перераховувати внески в розмірі 10% від заробітної плати, розповів Володимир Щербина.

«Ніхто нічого надприродного не вигадував. Отримав зарплату – поклав 10% на свій рахунок. Неважливо, який це банк. Інше питання, як забезпечити розрив у часі. Є багато пенсіонерів, які ще повинні отримувати виплати, а є ті, хто ще не пенсійного віку, але у них є частина солідарного стажу», – підкреслив Володимир Щербина.

Також експерт висловив переконання, що проблемні питання в процесі роботи можна вирішити, не вдаючись до підвищення пенсійного віку.

Нагадаємо, у 2020 році для виходу на пенсію чоловікам у 60 років і жінкам у 59 років (з 1 квітня 2020 року – 59 років 6 місяців) потрібно мати страховий стаж щонайменше 27 років.