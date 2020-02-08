Оприлюднено ТОП-5 моделей старих електрокарів, які масово скуповують українці



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Нових «заряджених» авто реєструють все менше

Україна вже увійшла в десятку країн світу з найбільшим розвитком електротранспорту, і кількість електрокарів в країні продовжує зростати. Так, тільки в січні 2020 року українці купили 487 легкових електромобілів. Це на третину більше, ніж у січні 2020 року, підрахували аналітики Асоціації автовиробників «Укравтопром».

Правда, в нашій країні як і раніше перевага віддається б/в електромобілям.

«Зростання було забезпечено за рахунок збільшення реєстрацій автомобілів, що були в експлуатації (+37%), в той час як попит на нові електромобілі трохи знизився (-5%)», – підкреслюють експерти.

Лідером на ринку електрокарів залишається Nissan Leaf. У січні 216 таких електромобілів отримали українські номери. У ТОП-5 також пішли відразу три моделі Tesla – Model S (58 шт.), Model 3 (41 шт.) та Model X – (34 шт.). На п’ятому місці – Chevrolet Bolt (32 шт.).

Нагадаємо, в 2019 році Міністерство внутрішніх справ України зафіксувало збільшення електрокарів в Україні на 56% порівняно з 2018 роком.

Як повідомлялося, американський автовиробник General Motors представить 20 травня свій перший електричний позашляховик на основі легендарної моделі Hummer.