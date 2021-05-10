Ціни на гречку. В уряді заявили про стабілізацію

В профільному міністерстві запевнили, що підстав для дефіциту крупи немає

В квітні ціна на гречку стабілізувалася – упродовж місяця середня споживча ціна на гречані крупи знизилась на 0,4% до 40,06 гривень за кілограм. Про це повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Зазначається, що цінова стабілізація була досягнута завдяки запровадженню у 2021 році урядом нового напрямку державної підтримки аграріїв для стимулювання виробництва гречки, що сприятиме покращенню продовольчої безпеки та підвищить доступність цієї продукції для споживачів.

«Програмою передбачено надання дотацій аграріям у розмірі 3500 грн на 1 га посівів гречки. Це забезпечить стабільний обсяг виробництва гречки, що дорівнює внутрішньому споживанню, та в перспективі – орієнтацію на експорт, а також розвиток суміжних галузей. Орієнтовна площа підтримки по Україні має скласти 15 тисяч гектар», – пояснюють у міністерстві.

Також у Мінекономіки зазначили, що не очікують проблем на ринку гречки через тимчасову відмову Росії експортувати цю продукцію в Україну.

У 2020/2021 маркетинговому році (МР) внутрішня потреба у гречці складає 131 тис. тонн, з них 116 тис. тонн – на харчові потреби. За даними Держстату, у 2020 році обсяг виробництва гречки склав 97,6 тис. тонн. Перехідні залишки гречки на початок поточного МР складають 10 тис. тонн, а на кінець МР прогнозуються в обсязі 20 тис. тонн.

Окрім того, у поточному МР станом на 1 травня 2021 року Україна експортувала 0,6 тис. тонн зерна гречки (за кодом згідно УКТЗЕТ 1008 10 00 00) та імпортувала 31,3 тис. тонн (зокрема, з РФ – 18,9 тис. тонн, Казахстану – 9 тис. тонн, Білорусі – 3,4 тис. тонн). Також було імпортовано майже 19 тис. тонн зерна зернових культур (за кодом згідно УКТЗЕТ 1104 29 17 00), з яких, за експертними оцінками, гречана крупа становить близько 80%, або 15 тис. тонн.

Таким чином, станом на 1 травня 2021, за експертними підрахунками, імпортовано 46 тис. тонн гречки.

«Тож підстав для виникнення дефіциту цієї продукції на ринку України немає», – додають у міністерстві.

Нагадаємо, координатор Експертної платформи НБУ Андрій Блінов висловив думку, що в Україні до вересня вартість гречки зросте, проте не перевищить 50 грн за кілограм.



