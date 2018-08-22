Підвищення тарифів монополістом компанією «Укрзалізниця» призведе до чергового витка інфляції, - експерт



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За даними Кушнірука, сукупні витрати українських підприємств на залізничні вантажоперевезення в зв'язку з новими тарифами виростуть на 11%

Замість реформування вкрай неефективної і корумпованої державної монополії «Укрзалізниця» йде лобіювання підвищення тарифів на вантажні перевезення. Таку думку висловив економіст, експерт-аналітик Борис Кушнірук на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Розмови про реформування цього вкрай неефективного, непрозорого, вкрай корумпованого монстра вже остаточно стихли. Але замість цього компанія практично щорічно лобіює істотне підвищення тарифів на вантажні перевезення. Зараз в Міністерстві інфраструктури України розглядається проект наказу, згідно з яким планується значне підвищення тарифів на перевезення в межах Україна порожніх вагонів з-під вантажів 1-го класу та щебеню (+95%) і 2-го класу (+28%)», - зазначив Кушнірук.

За його даними, сукупні витрати українських підприємств на залізничні вантажоперевезення в зв'язку з новими тарифами виростуть на 11%, або на 440 млн. грн. в місяць. У розрахунку на рік витрати компаній збільшаться на 5,3 млрд. грн.

Експерт упевнений: будь-яке підвищення тарифів монополістами породжує ланцюг проблем. Особливо це стосується розкручування маховика інфляції.

«З одного боку, зростають витрати виробників, які змушені перекладати свої витрати на споживачів своєї продукції. Що розкручує маховик інфляції спочатку в промисловості, а потім переходить на споживчу інфляцію», - вважає експерт.

Кушнірук наголосив, що підвищення тарифів монополістами призводить до того, що товари, які виробляються споживачами товарів і послуг монополістів, стають дорожчими, а тому менш конкурентоспроможними як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

«А це, в свою чергу, призводить до того, що товари і послуги монополістів починають менше купувати. Що породжує зниження доходів монополіста і, відповідно, його збитковість на тлі його значних умовно-постійних витрат. І після цього все починається спочатку - монополіст вимагає нового підвищення цін і тарифів на свої товари і послуги», - впевнений Кушнірук.

Як раніше повідомлялося, за даними ДП «Укрпромзовнішекспертиза», тарифна політика залізничного держмонополіста ПАТ «Укрзалізниця» вже привела до зниження конкурентоспроможності національних виробників на експортних ринках.

Керівники профільних промислових асоціацій направили лист прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, першому віце-прем'єру - міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, віце-прем'єру Володимиру Кістіону, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну і главі «Укрзалізниці» Євгену Кравцову, в якому закликали відмовитися від реалізації проекту наказу Мінфінфраструктури від 13 липня 2018 року про зростання порожнього тарифу. На думку асоціацій, безпідставне підвищення залізничних тарифів і вартості використання вагонів «Укрзалізниці» коштувало українській промисловості тільки за період з листопада 2017 року по липень 2018 року майже 19 млрд грн. додатково.

Джерело: Українські новини