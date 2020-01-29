Платити бонуси – це нормально. Вітренко прокоментував вимогу влади відмовитися від премій



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Юрій Вітренко вважає, що співробітникам потрібно платити бонуси, якщо вони зароблені чесно

«Мені нічого не виплачували. Хоча за трудовим контрактом мають виплачувати», - нагадав виконавчий директор «Нафтогазу»

Виплата бонусів працівникам, які займаються комерційним напрямком – нормальна європейська практика. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко.

«Платити бонуси, якщо вони зароблені чесно, відкрито, зрозуміло, - це нормально. І якщо ці бонуси відповідають внеску конкретної людини, яка отримує цей бонус», - заявив Вітренко.

На думку виконавчого директора «Нафтогазу», компанії слід пришвидшити процес трансформації, щоб впровадити цільову модель performance management, що регулюватиме виплати бонусів співробітникам. «Для цього потрібно, щоб чітко були закріплені сфери відповідальності і в цих сферах був, так званий, окремий P&L (Profit and Loss Report)», - пояснює чиновник.

Вітренко зауважив, що у Стокгольмі «Нафтогазу» вдалося виграти $4,6 млрд, з них - $2,1 млрд «Газпром» виплатив відразу, а решту суми - $2,56 млрд, повинен був виплатити згодом і саме з цих грошей мають нарахувати майбутні бонуси, загальна сума яких становить $26 млн. «Мені нічого не виплачували. Хоча за трудовим контрактом мають виплачувати – там це чітко визначено», - додав виконавчий директор «Нафтогазу».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив уряду «врегулювати ситуацію» з преміями для топ-менеджерів НАК «Нафтогаз»: їм за виграш справи проти «Газпрому» мало б перепасти понад $26 млн. «Вони повинні не тільки бути прагматичними менеджерами, а й залишатися людьми, знайти вихід з цієї ситуації», - вважає президент. За даними «Главкома», прем’єр Олексій Гончарук вирішив у цій ситуації стати на бік Зеленського і теж вимагає, аби «хлопці з «Нафтогазу» приборкали свої апетити».

Як повідомлялося, у грудні минулого року російський «Газпром» відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу погодився виплатити Україні близько $3 млрд боргу.

За рік, 28 грудня 2018 року Стокгольмський арбітраж прийняв рішення за позовом «Нафтогазу» проти «Газпрому» та зобов’язав останнього виплатити $2,6 млрд компенсації Україні.

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