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    Економіка та фінанси

    Платіжки зростуть удвічі: українців позбавили пільг на оплату електрообігріву житла

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    Подорожчання торкнеться громадян, які використовували електроенергію для обігріву житла і мали право на знижений тариф - Платіжки зростуть удвічі: українців позбавили пільг на оплату електрообігріву житла
    Подорожчання торкнеться громадян, які використовували електроенергію для обігріву житла і мали право на знижений тариф

    В Україні електроопалення стало дорожче

    Хоча в Україні знизили тарифи на електроенергію від жовтня на 14% для громадян, які в місяць споживають до 250 кВт·год (нова ціна – 1,44 грн за 1 кВт·год), близько 600 тисяч сімей отримають платіжки за світло з сумою приблизно вдвічі більше.

    Це випливає з відповіді Мінсоцполітики на запит видання «Телеграф».

    Кому доведеться платити більше

    Таке подорожчання торкнеться громадян, які використовували електроенергію для обігріву житла і мали право на знижений тариф. Зокрема:

    • мешканці квартир та будинків, обладнаних електрообігрівальними установками
    • мешканці, чиє житло не газифіковано та не оснащено центральним опаленням;
    • багатодітні та прийомні сім'ї, або дитячі будинки сімейного типу.

    Причина подорожчання платіжок за світло

    Річ у тім, що такі категорії виявилися серед одержувачів компенсації від держави після скасування в кінці 2020 року пільгового тарифу 90 копійок за 1 кВт·год для тих домогосподарств, які споживали менш як 100 кіловат на місяць.

    У період з січня і до закінчення минулого опалювального сезону на такі «субсидії» були виділені бюджетні кошти в розмірі 1,4 мільярда гривень. При цьому з лютого по травень за компенсацією звернулися 571,6 тисячі українців, які користувалися електрообігрівом житла, і отримали 943,7 мільйона гривень.

    Залишок виділеної Кабміном суми – це понад 400 мільйонів гривень – за фактом виявився зекономлений та повернувся до держбюджету.

    У нинішньому опалювальному сезоні, як поінформували в Мінсоцполітики, надання компенсації вже не передбачено. Відповідно, домогосподарствам, які використовують електроопалення, доведеться платити за фіксованим тарифом і вже не розраховувати «субсидії на світло».

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    Джерело: rbc.ua

    Теги: борг газ тарифи електроенергія житло
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    Платіжки зростуть удвічі: українців позбавили пільг на оплату електрообігріву житла