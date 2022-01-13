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    Економіка та фінанси

    Податкова повертає практику Азарова зі збирання податків наперед – екснардеп

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    За словами Берези, в листах податківці просять у компаній наперед купити у них акцизні марки, щоб виконати план надходжень до бюджету акцизного збору - Податкова повертає практику Азарова зі збирання податків наперед – екснардеп
    За словами Берези, в листах податківці просять у компаній наперед купити у них акцизні марки, щоб виконати план надходжень до бюджету акцизного збору

    Якщо компанії не виконають доведений до них план закупівлі акцизних марок, то податкова влаштує їм терор – Береза

    Податкова служба взяла на озброєння методи Азарова – збирати податки наперед і направила до міжнародних компаній, що працюють в Україні, «план збору». Про це повідомив ексдепутат Борислав Береза.

    «Податкова служба України вирішила, що раз грошей немає, треба їх десь брати. А де брати гроші? Мабуть, з великих міжнародних компаній. Тому вони прийшли до тютюнових компаній. До «Брітіш Американ Табако», JTI, «Філіпп Морріс», британська компанія, японська компанія, американська компанія. Крупні великі компанії. Прийшли і надіслали їм листи», – розповів Береза.

    За його словами, в листах податківці просять у компаній наперед купити у них акцизні марки, щоб виконати план надходжень до бюджету акцизного збору.

    «Листи виглядають так: З метою виконання річного показника Міністерства фінансів України, відповідно до місячного розподілу надходження акцизного податку з вироблених в Україні тютюнових виробів за січень 2022 року доведено в сумі 2 мільярди гривень.

    Тому просимо вас викупити у нас акцизні марки, надходження акцизного податку, виробленого в Україні, на 500 мільйонів гривень», – процитував Береза лист, надісланий «Брітіш Американ Табако».

    Він повідомив, що компанію «Філіпп Морріс» податківці попросили викупити акцизних марок на 734 мільйони. А для кращої мотивації запросили керівництво цих компаній прийти до податкової служби у п’ятницю, 14 січня.

    На думку Берези, якщо компанії не виконають доведений до них план закупівлі акцизних марок, податкова служба влаштує їм терор. Та наголосив: такими методами працювала податкова за часів Азарова.

    «Якщо вони не куплять ці акцизи, то до них прийде перевірка. Зупинить роботу, вивезуть комп’ютери, як завжди це у нас вміють, і промотивують, щоб купили, бо вони не зможуть працювати», – сказав Береза.

    Теги: економіка податки Борислав Береза Державна податкова служба
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    Податкова повертає практику Азарова зі збирання податків наперед – екснардеп