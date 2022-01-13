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    Економіка та фінанси

    За дев’ять місяців гральний бізнес поповнив бюджет аж на 127 грн

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    Державна влада планувала залучити у 2021 році 7,4 млрд грн від легалізації грального бізнесу в Україні - За дев’ять місяців гральний бізнес поповнив бюджет аж на 127 грн
    Державна влада планувала залучити у 2021 році 7,4 млрд грн від легалізації грального бізнесу в Україні
    фото з відкритих джерел

    Дещо більше принесла продаж ліцензій учасникам ринку

    За дев’ять місяців 2021 робота легального грального бізнесу принесла до бюджету України 127, 03 грн. Відповідні дані містяться в офіційному звіті Держказначейства, повідомляє видання Апостроф.

    В рядку «Податок на прибуток від здійснення букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино)» вказано суму 127, 03 грн.

    Причина провалу оподаткування грального бізнесу полягає в тому, що народні депутати не спромоглися ухвалити законопроект 2713-д, який регулює оподаткування азартних ігор. Крім того, не запроваджено і систему онлайн-моніторингу, яка дозволяла би відстежувати реальні доходи від азартних ігор.

    Усього ж за підсумками року від галузі до бюджету надійде близько 1,5 млрд грн, які легальні оператори заплатили за купівлю ліцензій. Варто зазначити, що це майже на 6 млрд грн менше від запланованих у бюджеті на 2021 рік 7,4 млрд грн.

    Тим часом, 2021 рік став успішним для галузі у багатьох країнах світу, навіть попри карантинні обмеження. Це означає, що податки від поповнять їхні державні бюджети на значні суми, адже у всьому світі саме податки, а не ліцензії є основним джерелом надходжень до бюджету від грального бізнесу.

    Зокрема, в Американській ігровій асоціації заявили, що 2021 року казино США принесуть рекордну кількість прибутку. За січень-жовтень дохід від ігор, включаючи онлайн-ігри та ставки на спорт, становив $43,43 млрд. Значна частина цих коштів надійде до федерального та місцевих бюджетів у вигляді податків.

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    Теги: податки бізнес закон гральний бізнес
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    За дев’ять місяців гральний бізнес поповнив бюджет аж на 127 грн