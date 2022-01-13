За дев’ять місяців гральний бізнес поповнив бюджет аж на 127 грн
Дещо більше принесла продаж ліцензій учасникам ринку
За дев’ять місяців 2021 робота легального грального бізнесу принесла до бюджету України 127, 03 грн. Відповідні дані містяться в офіційному звіті Держказначейства, повідомляє видання Апостроф.
В рядку «Податок на прибуток від здійснення букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино)» вказано суму 127, 03 грн.
Причина провалу оподаткування грального бізнесу полягає в тому, що народні депутати не спромоглися ухвалити законопроект 2713-д, який регулює оподаткування азартних ігор. Крім того, не запроваджено і систему онлайн-моніторингу, яка дозволяла би відстежувати реальні доходи від азартних ігор.
Усього ж за підсумками року від галузі до бюджету надійде близько 1,5 млрд грн, які легальні оператори заплатили за купівлю ліцензій. Варто зазначити, що це майже на 6 млрд грн менше від запланованих у бюджеті на 2021 рік 7,4 млрд грн.
Тим часом, 2021 рік став успішним для галузі у багатьох країнах світу, навіть попри карантинні обмеження. Це означає, що податки від поповнять їхні державні бюджети на значні суми, адже у всьому світі саме податки, а не ліцензії є основним джерелом надходжень до бюджету від грального бізнесу.
Зокрема, в Американській ігровій асоціації заявили, що 2021 року казино США принесуть рекордну кількість прибутку. За січень-жовтень дохід від ігор, включаючи онлайн-ігри та ставки на спорт, становив $43,43 млрд. Значна частина цих коштів надійде до федерального та місцевих бюджетів у вигляді податків.