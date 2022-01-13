Гетманцев підтримав звільнення керівника податкової у Рівненській області

Такого, коли за злочин відповідає один інспектор, а система працює, як працювала, – так більше не буде – Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев схвалює рішення виконувачки обов’язки голови ДПС Тетяни Кірієнко про звільнення керівника Головного управління податкової служби у Рівненській області через затримання одного з його підлеглих через підозру в отриманні хабара. Про це він заявив у своєму Телеграм-каналі.

«Раніше таку людину звільнили б «заднім числом» і через деякий час про цю подію б забули, зробивши відповідальним лише одного посадовця. Але з 1 грудня 2021 року такі злочини не можуть не мати наслідків для системи в цілому. Тому я вітаю рішення в.о. голови ДПС України щодо звільнення голови ГУ ДПС у Рівненській області і вважаю, що в подальшому відповідні висновки повинні бути зроблені щодо усієї вертикалі ДПС в області», – заявив Данило Гетманцев.

Він попередив податківців, що такі висновки щодо керівників ДПС будуть робитися і в подальшому.

«Ера безвідповідальності та хабарництва – назавжди в минулому. Ми повинні зрозуміти, що такого, коли за злочин відповідає один інспектор, а система працює, як працювала, – так більше не буде ніколи. Звертаюсь до керівників ДПС на загальнодержавному, обласному, навіть районному рівнях. Усі ми знаємо, як працювала податкова до грудня минулого року. Хочу наголосити, що так більше не буде ніколи! Якщо ми будемо чути про такі факти, який відбувся у Рівненській області, то наслідки будуть для усієї системи, а не лише для особи, яка «попалася». Це ваша персональна відповідальність. Задайте собі питання: чи готові ви взяти її на себе? Якщо не готові, то ми з вами будемо прощатись», – наголосив голова комітету.

Данило Гетманцев також закликав підприємців активно інформувати керівництво ДПС про усі випадки вимагання хабарів чи інших зловживань податківців.

«Я звертаюся до платників податків: працюйте спокійно, працюйте чесно, а про будь які зловживання повідомляйте або мені, або керівництву Державної податкової служби», – заявив він.

Нагадаємо, що 10 січня працівники Нацполіції затримали заступника начальника одного з відділів ГУ ДПС у Рівненській області при отриманні хабара на суму 25 тисяч гривень. Йому повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом звільнення під заставу.

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