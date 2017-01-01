Поляк Станчак офіційно призначений на посаду голови «Укртрансгазу»

Раніше СБУ не погоджувала кандидатуру Станчака на посаду керівника «Укртрансгазу»

Поляк Павел Юзеф Станчак у суботу, 23 грудня, офіційно призначений на посаду голови ПАТ «Укртрансгаз». Про це повідомило DT.UA джерело у НАК «Нафтогаз України». Як повідомляв «Главком», у серпні 2017 року Станчака вже обирали на посаду президента «Укртрансгазу» рішенням акціонера №126 від



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Станчак очолив «Укртрансгаз»

Раніше СБУ не погоджувала кандидатуру Станчака на посаду керівника «Укртрансгазу»

Поляк Павел Юзеф Станчак у суботу, 23 грудня, офіційно призначений на посаду голови ПАТ «Укртрансгаз». Про це повідомило DT.UA джерело у НАК «Нафтогаз України».

Як повідомляв «Главком», у серпні 2017 року Станчака вже обирали на посаду президента «Укртрансгазу» рішенням акціонера №126 від 21 серпня. Але СБУ не погодила кандидатуру Станчака на посаду керівника «Укртрансгазу» - стратегічного об’єкту з транспортування і зберігання газу. СБУ не надала допуск іноземцю до інформації, від якої залежить безпека держави – ця інформація класифікується як державна таємниця.

6 листопада на загальних зборах ТОВ «Укртрансгаз» Станчака було обрано членом правління, віце-президентом «Укртрансгазу» строком на один рік.

Отже, обраний у результаті конкурсу Станчак мав приступити до роботи після врегулювання всіх формальностей.

Станчак понад 25 років пропрацював в польській державній нафтогазовій компанії PGNiG в царині транспортування, розподілу та зберігання газу. Протягом останніх 5 років він працював на керівних посадах PGNiG.

Нагадаємо, що у лютому 2017 року правління та спостережна рада «Нафтогазу України» відсторонила Ігоря Прокопіва від виконання обов’язків президента «Укртрансгазу», а потім звільнила його з цієї посади.