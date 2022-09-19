Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Порошенко закликав звільнити пальне для ЗСУ від акцизів і надати пільги аграріям

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко закликав звільнити пальне для ЗСУ від акцизів і надати пільги аграріям
«Ми вимагаємо проаналізувати досвід країн Європейського Союзу, де застосовують норми зниженого акцизу для сільгоспвиробників», – зазначає Порошенко
фото: Європейська солідарність

Фінансування оборонних спроможностей Збройних Сил України є найважливішим фактором перемоги

Пальне для потреб Збройних Сил України має бути звільнене від акцизів – про це заявив Петро Порошенко під час брифінгу. Він також закликав передбачити пільги для українських аграріїв.

«У нас є дві принципові вимоги до законопроектів, які стосуються акцизів на пальне. Перше: ми не дозволимо оббирати армію. Ми не дозволимо маніпулювати, вилучати кошти Збройних Сил і передавати дорожньому будівництву. Ми не дамо проголосувати закон про акцизи, якщо звідти не буде вилучена норма про обкладання акцизом паливно-мастильних матеріалів для потреб Збройних Сил України», – зазначив Петро Порошенко.

Він наголосив: фінансування оборонних спроможностей Збройних Сил України є найважливішим фактором перемоги, фактором існування нашої держави.

«Ми знайшли порозуміння в більшості парламентських фракцій. Ми презентували це в тому числі і монобільшості. І дуже розраховуємо, що найближчим часом ця безглузда, ганебна норма закону, який був прийнятий у першому читанні, буде знята. А всі кошти Збройних Сил України залишаться недоторканими», – зауважив Порошенко.

«Друга позиція – це аграрний сектор і фермери, які зараз опинилися в надзвичайно важкому стані. Левова частина їхніх посівів була захоплена або спалена ворогом. Блокада портів обмежує логістичні можливості експорту для українських аграріїв, що знижує ціни на їх продукцію. Підвищені ціни на міндобриво, на засоби захисту рослин, на паливо-мастильні матеріали призведуть до того, що фермери не вийдуть в поле навіть збирати врожай, вже не кажучи про те, щоби сіяти наступний», – пояснює п’ятий президент.

«Ми вимагаємо проаналізувати досвід країн Європейського Союзу, де застосовують норми зниженого акцизу для сільгоспвиробників. Про яку інвестиційну привабливість можна говорити, якщо обмежувати і робити неконкурентноздатними українських аграріїв?», – зазначає Порошенко.

П’ятий президент також закликав спрямувати кошти Дорожнього фонду не на будівництво доріг, а на розширення пунктів пропуску на західному кордоні України, щоб збільшити експортні можливості нашої держави.

«Дороги ми відбудуємо після нашої перемоги. Треба скоротити кілометрові черги з вантажівок, які сьогодні блокують експорт України. Інвестиції, які підуть на розширення – це те, що підтримує народ України, підприємці України, експортери України, і це треба зробити», – переконаний Порошенко.

Нагадаємо, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва. 

Теги: Петро Порошенко дороги інвестиції експорт будівництво аграрії пальне пільги

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Доступні сховища наповнені 22 млн тонн зерна
Збитки аграрного сектора України через війну оцінюються в мільярди доларів
30 липня, 08:46
Військові подякували за допомогу і наголосили – автівка дійсно вкрай необхідна на фронті
Порошенко передав на фронт «привіт» Кадирову (фото)
16 вересня, 18:12
Марина Порошенко з чоловіком
Марина Порошенко про подарунок від чоловіка: Не впевнена, що у світі є ще одна власниця такого
Сьогодні, 10:04

Економіка

Порошенко закликав звільнити пальне для ЗСУ від акцизів і надати пільги аграріям
Порошенко закликав звільнити пальне для ЗСУ від акцизів і надати пільги аграріям
Гендиректор Оператора ГТС шокований тим, як його звільнили
Гендиректор Оператора ГТС шокований тим, як його звільнили
Зерновий коридор: з українських портів відправилися ще чотири судна
Зерновий коридор: з українських портів відправилися ще чотири судна
«Нафтогаз» захопили рейдери? Парламент шукає Вітренка
«Нафтогаз» захопили рейдери? Парламент шукає Вітренка
Лауреат Нобелівської премії про українську економіку: могло бути й гірше
Лауреат Нобелівської премії про українську економіку: могло бути й гірше
«Це дно». Експерт прокоментував заяву «Укренерго» про підготовку до зими
«Це дно». Експерт прокоментував заяву «Укренерго» про підготовку до зими

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
«Це початок кінця». Арестович пояснив, чим обернеться для Путіна бунт Пугачової
148K
Росіяни показали інтерв’ю із полоненою Пташкою з «Азовсталі» (відео)
117K
Міноборони попередило українців: Пугачова – це наживка
116K
«Нафтогаз» захопили рейдери? Парламент шукає Вітренка
47K
ЗСУ на Харківщині затрофеїли танк із цікавим маскуванням (відео)
28K
Британська розвідка пояснила, чому Росія втрачає перевагу в повітрі

Новини

ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Сьогодні, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту