Порошенко закликав звільнити пальне для ЗСУ від акцизів і надати пільги аграріям

Фінансування оборонних спроможностей Збройних Сил України є найважливішим фактором перемоги

Пальне для потреб Збройних Сил України має бути звільнене від акцизів – про це заявив Петро Порошенко під час брифінгу. Він також закликав передбачити пільги для українських аграріїв.

«У нас є дві принципові вимоги до законопроектів, які стосуються акцизів на пальне. Перше: ми не дозволимо оббирати армію. Ми не дозволимо маніпулювати, вилучати кошти Збройних Сил і передавати дорожньому будівництву. Ми не дамо проголосувати закон про акцизи, якщо звідти не буде вилучена норма про обкладання акцизом паливно-мастильних матеріалів для потреб Збройних Сил України», – зазначив Петро Порошенко.

Він наголосив: фінансування оборонних спроможностей Збройних Сил України є найважливішим фактором перемоги, фактором існування нашої держави.

«Ми знайшли порозуміння в більшості парламентських фракцій. Ми презентували це в тому числі і монобільшості. І дуже розраховуємо, що найближчим часом ця безглузда, ганебна норма закону, який був прийнятий у першому читанні, буде знята. А всі кошти Збройних Сил України залишаться недоторканими», – зауважив Порошенко.

«Друга позиція – це аграрний сектор і фермери, які зараз опинилися в надзвичайно важкому стані. Левова частина їхніх посівів була захоплена або спалена ворогом. Блокада портів обмежує логістичні можливості експорту для українських аграріїв, що знижує ціни на їх продукцію. Підвищені ціни на міндобриво, на засоби захисту рослин, на паливо-мастильні матеріали призведуть до того, що фермери не вийдуть в поле навіть збирати врожай, вже не кажучи про те, щоби сіяти наступний», – пояснює п’ятий президент.

«Ми вимагаємо проаналізувати досвід країн Європейського Союзу, де застосовують норми зниженого акцизу для сільгоспвиробників. Про яку інвестиційну привабливість можна говорити, якщо обмежувати і робити неконкурентноздатними українських аграріїв?», – зазначає Порошенко.

П’ятий президент також закликав спрямувати кошти Дорожнього фонду не на будівництво доріг, а на розширення пунктів пропуску на західному кордоні України, щоб збільшити експортні можливості нашої держави.

«Дороги ми відбудуємо після нашої перемоги. Треба скоротити кілометрові черги з вантажівок, які сьогодні блокують експорт України. Інвестиції, які підуть на розширення – це те, що підтримує народ України, підприємці України, експортери України, і це треба зробити», – переконаний Порошенко.

Нагадаємо, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва.