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Збитки аграрного сектора України через війну оцінюються в мільярди доларів

Оксана Воронцова
30 липня, 08:46 glavcom.ua
Збитки аграрного сектора України через війну оцінюються в мільярди доларів
Доступні сховища наповнені 22 млн тонн зерна
фото з відкритих джерел

Україна очікує зібрати до 51 млн тонн зернових

Збитки, завдані сільськогосподарському сектору України внаслідок війни, становлять $4-6 млрд. Про це повідомила представниця Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Вікторія Михальчук, пише Інтерфакс-Україна.

«Попередні оцінки від червня вказують на те, що збитки, завдані сільськогосподарському сектору внаслідок війни, становлять від 4 до 6 млрд доларів, включаючи шкоду інфраструктурі, такій як іригаційне обладнання, сховища, інфраструктура судноплавства та переробки, теплиці, польові культури, сільськогосподарські тварини», – сказала Михальчук на брифінгу у п'ятницю.

Вона зазначила, що цього року, за оцінками FAO, Україна очікує зібрати до 51 млн тонн зернових.

«Зважаючи на райони, які безпосередньо постраждали від війни, лише 61 млн тонн із загальної кількості 75 млн сховищ є фізично доступними. 14% пошкоджено або зруйновано, 10% розміщено на окупованій Росією території», – розповіла Михальчук.

За її словами, з доступних сховищ 35% залишаються наповненими 22 млн тонн зернових та олійних культур, які очікують експорту.

«Тобто доступними є лише 65% доступних сховищ», – пояснила представниця FAO.

Михальчук повідомила, що FAО працює з Міністерством аграрної політики та продовольства України також над альтернативними шляхами експорту зернових із України.

«Один із таких альтернативних шляхів, який ми наразі підтримуємо, це експорт через Румунію та допомога ізмаїльській лабораторії у збільшенні її потужностей, щоб сертифікація відбувалася набагато швидше і відповідно збільшилася кількість експорту, можливо, через ці кордони», – розповіла вона.

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Теги: зерно війна росія експорт

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