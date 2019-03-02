Потокові платформи згенерували в США 75% доходів музичної галузі за рік



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Повідомляється, що послуги доступу до музики по підписці продемонстрували зростання доходів на 32%

Водночас продажі музики на фізичних носіях продовжують скорочуватись

Потокові музичні сервіси, такі як Apple Music, Spotify, Google Play Music, Pandora та ін., продовжують нарощувати популярність серед користувачів. У 2018 році в США на їх частку припадало 75% всіх доходів музичної галузі. Про це свідчать дані нового звіту профільної асоціації RIAA.

У 2018 році потокові платформи згенерували в США сукупний дохід в сумі $7,4 млрд, що на 30% перевищує результат попереднього року. При цьому вся музична галузь принесла дохід у сумі $9,8 млрд. Для порівняння, в 2017 році цей показник становив $8,8 млрд, а в 2016 році - $7,6 млрд.

У 2018 році на частку цифрових завантажень музики з магазинів припадало лише 11% від загального доходу музичної галузі. Не набагато більше - 12% - принесли продажі музики на фізичних носіях (платівках і CD). При цьому доходи від продажів цифрових копій музичних композицій скорочуються протягом 6 років поспіль. І в минулому році дохід від продажу цифрової музики виявився навіть нижче, ніж виручка від реалізації музики на носіях. Хоча цей сегмент теж знижується. Зростання на 8% було зафіксовано лише в сфері продажів вінілових платівок.

Також повідомляється, що послуги доступу до музики по підписці продемонстрували зростання доходів на 32% - до $5,4 млрд. В основному, це пов'язано зі збільшенням середньої кількості платних підписок на 42%.

Джерело: ITC.ua