Потрібно не підвищувати екоподаток, а змінити підхід держави до модернізації, – експерт



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«Влада має запровадити механізм державної підтримки екологічної модернізації промислових підприємств»

Держава має підтримувати екомодернізацію підприємств не лише через механізм екологічного податку. Про це заявила президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» Світлана Берзіна.

«Україні треба переглядати екологічне оподаткування на кореневому рівні і проводити глибинні реформи. Не розмовляти зараз, збільшувати чи зменшувати. Не розподіляти між рівнями розподілу цього податку, а дійсно провести відповідні дослідження і обрати для України більш прийнятну модель реформування екологічного податку. І, безперечно, питання екологічної модернізації має бути в тому числі враховано», – сказала Берзіна.

На її думку, влада має запровадити механізм державної підтримки екологічної модернізації промислових підприємств. Зокрема, вона нагадала, що Угода про асоціацію України з ЄС передбачає надання державної підтримки на екологічну модернізацію підприємств в межах до 40% від загального обсягу проєкту. Проте на сьогодні це не реалізовано.

«На жаль, в Україні немає дієвих економічних інструментів, і це може бути не тільки екологічний податок, а інші інструменти, в тому числі екологічний податок, який буде забезпечувати цю модернізацію», – зазначила Берзіна.

Нагадаємо, раніше Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції.

Водночас президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що коштам від збору екологічного податку необхідно повернути цільовий характер і направляти їх виключно на екологічні проєкти.