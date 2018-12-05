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    Економіка та фінанси

    Повернення коштів кредиторам АТ «ВТБ Банк» залежить від справедливих рішень судів

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    &laquo;Фонду важливо стягнути максимальну суму коштів з усіх боржників, незалежно від їх соціального статусу та політичної приналежності. Усі отримані кошти Фонд спрямовує на задоволення вимог кредиторів банків, що знаходяться під його управлінням&raquo;, - Повернення коштів кредиторам АТ «ВТБ Банк» залежить від справедливих рішень судів
    «Фонду важливо стягнути максимальну суму коштів з усіх боржників, незалежно від їх соціального статусу та політичної приналежності. Усі отримані кошти Фонд спрямовує на задоволення вимог кредиторів банків, що знаходяться під його управлінням»,

    «Після запровадження у банку тимчасової адміністрації, його активи винятково під управлінням Фонду», - наголошують у Фонді

    Фонд гарантування вкладів фізичних осіб закликає суддів при розгляді справ щодо стягнення заборгованості з недобросовісних позичальників АТ «ВТБ Банк» брати до уваги, що такі кошти спрямовуються виключно на виплати вкладникам. Про це йдеться на сайті Фонду.

    «Після запровадження у банку тимчасової адміністрації, його активи знаходяться винятково під управлінням Фонду, а будь-які надходження, зокрема, від погашення кредитів чи стягнення коштів з боржників, направляються на виконання зобов’язань перед вкладниками», - наголошують у Фонді.

    Сьогодні, 5 грудня, у Київському апеляційному суді розглядатимуть скаргу АТ «ВТБ Банк»  подану на ухвалу Солом’янського районного суду Києва від 20 вересня цього року. Цією ухвалою було залишено в силі постанову прокурора про закриття кримінального провадження за фактом невнесення до декларації одного із фінансових поручителів інформації про зобов’язання за кредитами, загальна заборгованість за якими становить понад $280 млн.

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    «Від рішення у цій справі залежить доля розрахунку з вкладниками АТ «ВТБ Банк». На сьогодні склалась ситуація, коли фінансовий поручитель, ігноруючи судові рішення про стягнення боргу на користь банку, не повертає кредитні кошти», - йдеться на сайті Фонду.

    «Фонду важливо стягнути максимальну суму коштів з усіх боржників, незалежно від їх соціального статусу та політичної приналежності. Усі отримані кошти Фонд спрямовує на задоволення вимог кредиторів банків, що знаходяться під його управлінням»,- інформують у Фонді.

    Як відомо, 28 листопаду 2018 року на підставі рішення правління НБУ Фондом гарантування вкладів фізичних осіб  запровадив у банку тимчасову адміністрацію і розпочав процедуру виведення АТ «ВТБ Банк» з ринку.

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