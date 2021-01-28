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    Економіка та фінанси

    Правка «слуги» Булах у законопроєкт про зміни до Податкового кодексу коштуватиме 3,7 млрд грн, – експерт

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    Правка «слуги» Булах у законопроєкт про зміни до Податкового кодексу коштуватиме 3,7 млрд грн, – експерт

    «Хто ж все таки бенефіціар подібних рішень з втратами обсягом з бюджет обласного центру?»

    Проблема підтримки лише однієї поправки в законопроєкт обернеться Україні втратами більшими, ніж річний бюджет Херсона або Тернополя.

    Про це в блозі на Цензор.НЕТ повідомив директор департаменту конкурентоспроможності Федерації роботодавців України Олександр Яворський.

    17 грудня 2020 року народні депутати розглядали у другому читанні законопроєкт № 4065. Ключова ідея законопроєкту полягала в тому, аби дещо пом’якшити нещодавні більш жорсткі ініціативи у податковій сфері.

    «Хвиля пом’якшення адміністративного і податкового тиску, яка пройшла в грудні 2020 р. стосувалася не лише фізосіб-підприємців, але й багатьох галузей промисловості і сектору послуг... Одна з галузей, яка готувалася понести найбільші втрати, – це тютюнова промисловість України... Але галузь готувалася прийняти удар. Адже для тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕНів) – акцизи мали зрости відразу в 4,2 раза», – зазначив Яворський.

    За його словами, податковий комітет Верховної Ради пішов на дуже обмежений компроміс – запропонувавши трохи сповільнити підвищення. Таким чином, з'явилася поправка, згідно з якою акциз мав зрости «лише» утричі, а далі щороку – ще на 30%.

    «Але поправку було зірвано народним депутатом Ладою Булах. Саме за її пропозицією поправку було винесено на окреме обговорення і вона набрала 211 голосів «за» (у т.ч. 168 голосів від фракції «Слуга народу»). Для прийняття поправки і запобігання суттєвим втратам держбюджету не вистачило лише 15 голосів. Перші результати цього провалу вже відомі – судячи з обсягу викупу акцизних марок на ТВЕНи лише за січень втрати держави на недоотриманому акцизі лише на ТВЕНах становитимуть 312 млн грн. У річному вимірі – це понад 3,7 млрд грн», – розповів Яворський.

    Водночас обсяг втрат може бути навіть більшим, адже в січні обсяги продажів тютюнової продукції, як правило, дещо менші.

    «І відповідно, різниця між тим, скільки могла б отримати держава і скільки вона реально отримує від акцизу, у наступні місяці буде зростати», – підсумував директор Департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України.

    Теги: бюджет акциз промисловість
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