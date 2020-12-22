Україна закликала ЄС призначити спецпредставника з питань Криму

Пропозицію щодо створення посади спецпредставника ЄС з питань Криму раніше вже озвучував глава МЗС України

Україна закликала Євросоюз призначити спецпредставника з питань Криму та долучитися до Кримської платформи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова запросила депутатів Європейського парламенту долучитися до Кримської платформи. Пропозиція була висловлена під час онлайн-заходу «Кримська платформа: міжнародна відповідь на окупацію»

«Учасники погодились з важливістю залучення парламентських кіл до зусиль з деокупації півострова, у тому числі у рамках Кримської платформи», – резюмували в МЗС.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба запропонував створити посаду спецпредставника ЄС з питань Криму.

Також міністр закордонних справ назвав в ОБСЄ п’ять пріоритетів Кримської платформи. Офіційно її діяльність буде започаткована на інавгураційному Саміті, проведення якого заплановане на 2021 рік у Києві.

Також Міністерство закордонних справ України привернуло увагу Європейського Союзу до незаконного ведення деякими європейськими компаніями бізнесу в окупованому Криму.