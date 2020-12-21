Євросоюз назвав ціну, за якою купуватиме Covid-вакцину

ЄС придбає вакцину за ціною 15,50 євро (близько 528 грн)

Європейський Союз узгодив ціну за дозу вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech на рівні 15,50 євро (близько 528 грн). Про це з посиланням на внутрішній документ ЄС повідомляє Reuters.

«ЄС погодився платити по 15,50 євро (близько 528 грн) за дозу вакцини проти Covid-19, розробленої Pfizer і BioNTech. Ціна, яка є конфіденційною і узгоджувалася для 300 мільйонів доз, трохи нижче, ніж $19,50 доларів (близько 547 грн) за вакцину, які Сполучені Штати погодилися заплатити за першу партію 100 мільйонів доз тієї ж вакцини», ─ йдеться у повдіомленні.

Зазначається, що документ ЄС від 18 листопада був поширений після того, як 11 листопада Євросоюз оголосив про угоду з Pfizer і її німецьким партнером BioNTech на поставку вакцини.

Очікується, що в понеділок, 21 грудня, регулюючий орган ЄС ухвалить рішення про схвалення вакцини Pfizer після того, як вона була дозволена у декількох країнах, включаючи Велику Британію і США.

Раніше глобальний механізм COVAX повідомив, що планує поширення вакцин країнам-учасницям механізму у першому кварталі 2021 року.

12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

У світі понад мільйон людей вже отримали щеплення від Covid-19.

Наразі відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Нагадаємо, українську вакцину-кандидата проти Covid-19 готують до випробувань на людях.