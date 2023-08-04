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Присвячена Patriot. НБУ випустив нову монету номіналом 10 грн (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Присвячена Patriot. НБУ випустив нову монету номіналом 10 грн (фото)
Нова монета присвячена протиповітряній обороні
фото: НБУ

Тираж монети з ЗРК Patriot становитиме 10 млн штук

Національний банк України у п'ятницю презентував нову лімітовану версію монети 10 грн, на реверсі якої замість гетьмана Івана Мазепи зображений американський зенітно-ракетний комплекс Patriot. Про це йдеться на сайті регулятора.

Це третя монета з серії «Збройні сили України» – у жовтні 2022 року НБУ ввів в обіг 10 грн з військовослужбовцями територіальної оборони на реверсі, у травні 2023 року – з емблемою Сил підтримки ЗСУ.

Нова монета присвячена протиповітряній обороні. Вона не колекційна, а буде знаходитися у вільному обігу. Тираж монети з ЗРК Patriot становитиме 10 млн штук – це 6% від поточної кількості монет номіналу 10 грн.

Присвячена Patriot. НБУ випустив нову монету номіналом 10 грн (фото) фото 1

Обігову пам’ятну монету «ППО – надійний щит України» Національний банк України вводить у готівковий обіг з 4 серпня 2023 року.

Монету номіналом 10 грн виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм, тираж – 10 млн штук (зокрема 500 тис. штук – сувенірна продукція у вигляді спеціально оформлених роликів). Гурт монети – рифлений.

Дизайн реверсу монети виконала Тетяна Балута. Скульптор – Володимир Дем’яненко.

До кінця 2023 року планується введення в обіг ще двох обігових пам'ятних монет, одна з яких буде присвячена Збройним силам України.

Нагадаємо, у травні Національний банк України вів в обіг нову пам’ятну монету «Павло Скоропадський». Тираж монети номіналом 2 грн складає 30 тис. штук.

Теги: НБУ системи ППО монета

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