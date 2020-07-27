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    Суспільство

    Майже 60% українців незадоволені роботою Зеленського - опитування

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    Партію Зеленського &laquo;Слуга народу&raquo; готові на сьогодні підтримати лише 28% опитаних - Майже 60% українців незадоволені роботою Зеленського - опитування
    Партію Зеленського «Слуга народу» готові на сьогодні підтримати лише 28% опитаних

    Роботою президента не задоволені 56% українців, а підтримують його - 36% опитаних

    56% українців не задоволені діяльністю чинного президента Володимира Зеленського. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 15-20 липня.

    В опитуванні зазначається, що задоволені роботою президента 36% опитаних.

    Також соціологи поінформували, що:

    • роботою голови Верховної Ради Дмитра Разумкова не задоволені 55%, задоволені 24%,
    • роботу прем’єр-міністра Дениса Шмигаля не схвалюють 62%, схвалюють лише 12%, чверть не можуть оцінити його діяльність,
    • діяльністю Верховної Ради та уряду не задоволені майже по 80%,  схвалюють близько 10%.

    Також серед партій лідером у рейтингу на сьогодні є:

    • партію «Слуга народу» готові підтримати майже 28% серед готових голосувати і визначився з вибором,
    • за «Опозиційну платформу» готові проголосувати майже 16%,
    • за «Європейську солідарність» - 14%,
    • за «Батьківщину» - біля 10%.

    Близько 4% підтримали б Радикальну партію та партію «Сила і честь», біля 3% готові підтримати партію Шарія, Свободу, Українську стратегію Гройсмана. 

    Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

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