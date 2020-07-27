Майже 60% українців незадоволені роботою Зеленського - опитування
Роботою президента не задоволені 56% українців, а підтримують його - 36% опитаних
56% українців не задоволені діяльністю чинного президента Володимира Зеленського. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 15-20 липня.
В опитуванні зазначається, що задоволені роботою президента 36% опитаних.
Також соціологи поінформували, що:
- роботою голови Верховної Ради Дмитра Разумкова не задоволені 55%, задоволені 24%,
- роботу прем’єр-міністра Дениса Шмигаля не схвалюють 62%, схвалюють лише 12%, чверть не можуть оцінити його діяльність,
- діяльністю Верховної Ради та уряду не задоволені майже по 80%, схвалюють близько 10%.
Також серед партій лідером у рейтингу на сьогодні є:
- партію «Слуга народу» готові підтримати майже 28% серед готових голосувати і визначився з вибором,
- за «Опозиційну платформу» готові проголосувати майже 16%,
- за «Європейську солідарність» - 14%,
- за «Батьківщину» - біля 10%.
Близько 4% підтримали б Радикальну партію та партію «Сила і честь», біля 3% готові підтримати партію Шарія, Свободу, Українську стратегію Гройсмана.
Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
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