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    Економіка та фінанси

    Стало відомо, скільки грошей виплатили українським пенсіонерам у липні

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    <p>Цього місяця на пенсійні виплати було спрямовано 39,2 млрд грн</p> - Стало відомо, скільки грошей виплатили українським пенсіонерам у липні

    Цього місяця на пенсійні виплати було спрямовано 39,2 млрд грн

    Пенсійний фонд повністю виплатив липневі пенсії

    У Пенсійному фонді заявили, що 24 липня повністю завершили фінансування пенсійних виплат за липень.

    Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

    «24 червня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій липня», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що у суботу на пенсійні виплати було спрямовано ще 2,6 млрд грн.

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    Загалом фінансування пенсій у липні склало 39,2 млрд грн проти 38,8 млрд грн у червні.

    Як відомо, ситуація для пенсіонерів змінюється не в кращу сторону: експерти назвали причину.

    До слова, у Мінфіні розказали, яка нині в Україні найвища і найнижча пенсія.

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