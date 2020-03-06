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    Економіка та фінанси

    Приватбанк програв апеляцію заводу Коломойського

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    Приватбанк програв апеляцію заводу Коломойського

    Приватбанк намагався оскаржити рішення суду від 17 грудня 2019 року, що зобов'язувало держбанк виплатити 21,85 млн грн заводу Ігоря Коломойського в рамках мирової угоди заводу з НБУ

    Північний апеляційний госпсуд Києва не задовольнив скаргу апеляційну скаргу Приватбанку, залишивши в силі рішення про стягнення з держбанку 21,85 млн грн на користь Нікопольського заводу феросплавів. Про це повідомляється в постанові суду від 26 лютого поточного року.

    Зазначається, що Приватбанк намагався оскаржити рішення суду від 17 грудня 2019 року, що зобов'язувало держбанк виплатити 21,85 млн грн заводу Ігоря Коломойського в рамках мирової угоди заводу з НБУ.

    Нагадаємо, 28 серпня 2019 року Господарський суд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між Національним банком і Нікопольським заводом феросплавів. Ініціатором був НЗФ.

    Згідно з угодою, завод зобов'язувався погасити заборгованість Приватбанку по кредиту рефінансування в розмірі 21,8 млн грн.

    6 вересня завод достроково погасив заборгованість хоча суд дав йому на це 12 місяців.

    У вересні НЗФ подав до Господарського суду Києва позов з метою стягнути з Приватбанку заборгованість у розмірі 21,8 млн грн і 327,7 тис. грн судового збору.

     

     

     

    борг Ігор Коломойський суд завод Приватбанк
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