Приватбанк програв апеляцію заводу Коломойського



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Приватбанк намагався оскаржити рішення суду від 17 грудня 2019 року, що зобов'язувало держбанк виплатити 21,85 млн грн заводу Ігоря Коломойського в рамках мирової угоди заводу з НБУ

Північний апеляційний госпсуд Києва не задовольнив скаргу апеляційну скаргу Приватбанку, залишивши в силі рішення про стягнення з держбанку 21,85 млн грн на користь Нікопольського заводу феросплавів. Про це повідомляється в постанові суду від 26 лютого поточного року.

Зазначається, що Приватбанк намагався оскаржити рішення суду від 17 грудня 2019 року, що зобов'язувало держбанк виплатити 21,85 млн грн заводу Ігоря Коломойського в рамках мирової угоди заводу з НБУ.

Нагадаємо, 28 серпня 2019 року Господарський суд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між Національним банком і Нікопольським заводом феросплавів. Ініціатором був НЗФ.

Згідно з угодою, завод зобов'язувався погасити заборгованість Приватбанку по кредиту рефінансування в розмірі 21,8 млн грн.

6 вересня завод достроково погасив заборгованість хоча суд дав йому на це 12 місяців.

У вересні НЗФ подав до Господарського суду Києва позов з метою стягнути з Приватбанку заборгованість у розмірі 21,8 млн грн і 327,7 тис. грн судового збору.