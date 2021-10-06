Ексглаву Приватбанку Дубілета взяли під домашній арешт в Ізраїлі – Лещенко

Дубілету начебто заборонено виїжджати за межі Ізраїлю

Колишнього главу Приватбанку Олександра Дубілета взяли під домашній арешт в Ізраїлі. Про це повідомив екснардеп Сергій Лещенко посилаючись на свої джерела.

«У нього (Дубілета, – ред), зі слів джерел, вилучено ізраїльський паспорт, а автомобіль, яким він користувався, знаходиться на майданчику поліції», – заявив Лещенко.

Також, за словами екснардепа, Дубілету наказано перебувати в будинку, де він проживав останні місяці після виїзду з України, який є власністю Ігоря Коломойського, оформленою на його сестру.

«На сьогоднішній день НАБУ направило Дубілету в Ізраїль документи про підозру у справі Приватбанку. Також він перевіряється в ізраїльській справі щодо закупівлі вугілля для Центренерго», – пише Лещенко.

Пізніше з'явилася інформація, що ймовірно Дубілету дозволено залишати будинок, але заборонено виїжджати за межі Ізраїлю.

Зазначимо, у вересні Вищий антикорупційний суд закрив провадження про арешт Дубілета.

Нагадаємо, колишній голова правління одного з найбільших банків України підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

У червні слідчий суддя Сергій Мойсак виніс рішення про заочний арешт Дубілета, оскільки той був поза межами України. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою йому призначили заочно «до моменту його фактичного затримання і доставлення до місця кримінального провадження». До того Дубілета оголосили у міжнародний розшук.

Але адвокат Дубілета повідомив, що його підзахисний надіслав електронний лист до Вищого антикорупційного суду, у якому вказав своє місце перебування. Дубілет повідомив, що з 2017 року проживає на території держави Ізраїлю, зазначив адвокат.

За словами захисника, Дубілет не переховується від слідства та хоче брати участь у судових засіданнях. Водночас через обмеження в Ізраїлі він не може приїхати в Україну.

За даними слідчих, трьом підозрюваним експосадовцям Приватбанку вдалося вивести з нього до націоналізації 8,2 мільярда гривень. Зокрема, йдеться про колишнього голову правління Приватбанку Олександра Дубілета, його колишнього першого заступника Володимира Яценка та екскерівника департаменту міжбанківських операцій банку.

Водночас боржником визначили пов’язану з «Приватбанком» фірму Claresholm Marketing LTD.

У НАБУ уточнюють, що ця схема є другим епізодом злочинної діяльності топменеджменту Приватбанку, яку викрили детективи. Перший стосується виведення майже 140 млн грн через підконтрольну колишнім бенефіціарам фінустанови страхову компанію. У цій справі трьом експосадовцям раніше вже повідомили про підозру.

У грудні 2016 року Приватбанк був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери Приватбанку вивели понад 5,5 мільярда доларів. Кредити, які видавав Приватбанк юридичним особам, використовувалися для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів і груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.

Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій Приватбанку. Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.

Також ЗМІ розповіли, як Коломойський по шматочку відгризає майно Приватбанку.