Оплата обличчям: Приватбанк запустив біометричні POS-термінали



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Приватбанк запустив перші в Україні біометричні платіжні POS-термінали з технологією FacePay24

У країні вже встановлено 260 терміналів, в яких клієнтів ідентифікують за обличчям

Приватбанк запускає біометричні POS-термінали FacePay24, які дозволяють оплачувати покупки за відсутності карти за допомогою ідентифікації особистості. Про це 10 серпня повідомили у пресслужбі банку.

Вже сьогодні оплата обличчям доступна на 260 POS-терміналах Android PAX, повідомили у пресслужбі банку. Зараз Приватбанк активно розширює мережу цих терміналів у торгових точках країни й до кінця року планує збільшити їхню кількість до 7700.

«Майбутнє тепер ще ближче, «оплата обличчям», яка ще кілька років тому вважалася фантастикою, доступна всім клієнтам Приватбанку і будь-яким торговцям. У більшості з нас, напевно, зараз з собою немає навіть гаманця, тому що всі карти — в смартфоні. Ми йдемо далі і зробили загальнодоступною технологію, яка дозволяє робити покупки, навіть якщо забути вдома телефон», — зазначив керівник напрямку обслуговування торгових підприємств Приватбанку Євген Васильцов.

Щоб скористатися сервісом «оплати обличчям», необхідно встановити на смартфон оновлений додаток Privat24 й активувати оплату FacePay24. Потім, слідуючи за підказками додатку, потрібно зробити три селфі з різних ракурсів і прив’язати знімки до обраної банківської карти.

Для оплати в POS-терміналах Android PAX за допомогою селфі потрібно після введення суми обрати на терміналі «оплата обличчям», подивитися на фронтальну камеру терміналу, натиснути кнопку «оплатити» та підтвердити операцію введенням пін-коду.У банку запевняють, що FacePay24 використовує одну з провідних в світі систем автоматичного розпізнавання осіб Amazon Rekognition і забезпечує повну безпеку персональних даних клієнтів.

До слова, нову технологію оплати обличчям ПриватБанк та мережа супермаркетів «Велика Кишеня» запустили ще восени минулого року на касах самообслуговування.