Продаж землі є для України «емоційно, психологічно та політично складним питанням», – група Rothschild



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Земельна реформа без обмежень для іноземців – це $10 млрд протягом перших 5 років

Якщо на ринку землі одні гравці зможуть купувати угіддя, а інші ні – це буде нечесна конкуренція. Як наслідок, щонайменше скоротяться інвестиції, щонайбільше – вони підуть з країни.

Про це один з найбільших інвестиційних «гуру» світу, керуючий директор міжнародної банківської групи Rothschild в країнах СНД Джованні Сальветті заявив в інтерв’ю українському спеціалізованому аграрному виданню Latifundist.

«Сьогодні земля і ринок – це емоційно, психологічно і політично складне питання. Вирішувати його потрібно поступово. З одного боку, дати ресурс для покупки землі дрібним і середнім (підприємствам – ред.). З іншого – дозволити вже працюючим компаніям з іноземним капіталом викуповувати оброблювану ними землю в Україні. Сукупно компанії з іноземним капіталом, а також українські публічні компанії (частина акцій продається на біржах) обробляють в Україні 5% усіх с/г земель», – зазначив він.

На думку Сальветті, Україні слід піти шляхом «компромісу».

«Компроміс можливий. Державні банки, напевно, повинні запропонувати доступний пакет послуг (не лише кредити) для малих і середніх агровиробників. З фінансуванням таких програм можуть допомогти і міжнародні інституції», – вважає фінансист.

«Це можуть бути компромісні кроки на першому етапі земельної реформи. Далі потрібно дивитися – виправдаються чи ні існуючі в суспільстві ризики, пов’язані з земельною реформою. Я думаю, що ні», – додав він.

Загалом, згідно з оцінкою Сальветті, земельна реформа без обмежень для іноземців – «це $ 10 млрд протягом перших 5 років».

«В середньому в рік – близько $ 2 млрд», – наголосив представник групи Rothschild.

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