Чи треба дозволяти продаж землі? Експерт вказав на подвійну мораль українців



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«Дискусія в свідомості» громадян щодо відкриття ринку землі - це добрий знак, - Блінов

«Люди не хочуть продажу землі як народної власності, але коли це стосується вже особистої кишені, то притримуються іншої думки», - Блінов

Андрій Блінов, координатор експертної платформи НБУ вважає добрим знаком «дискусію в свідомості» громадян щодо відкриття ринку землі. Таку думку експерт висловив в коментарі «Главкому» для проекту Економічні підсумки-2019.

На думку Блінова, «запущений процес відкриття повноцінного ринку землі» викликав в українців «роздвоєння особистості».

«З одного боку, вони не хочуть продажу землі як народної власності, але коли це стосується вже особистої кишені, то притримуються іншої думки», - поснює ескперт.

За словами Блінова, «у принципі, це один з нормальних аспектів подальшого сприйняття капіталізму та ринкової економіки». «Жити в умовах подвійної та навіть потрійної моралі вкрай важко, насамперед, інвесторам», - зазначив експерт.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про ринок землі.

Влада планувала відкрити ринок землі до кінця цього року, проте Комітет з питань аграрної політики на 19 грудня зміг розглянути трохи більше 200 з 5000 поправок до законопроєкту.

17 грудня у центрі столиці розпочалась акція проти земельної реформи.

Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.

Згодом учасники акції протесту проти запровадження ринку землі встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського біля готелю «Київ».

Під час сутичок біля Верховної Ради, крім двох правоохоронців, постраждав, як мінімум, один протестувальник і двоє журналістів. Постраждалий знаходиться у лікарні у тяжкому стані.

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