Окупанти пошкодили елеватор найбільшого виробника соняшникової олії в Україні

Унаслідок атаки російських дронів на Хмельниччині зазнав пошкоджень елеваторний комплекс компанії «Кернел». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«18 травня під час чергової атаки ворожих БпЛА пошкоджень зазнав елеватор «Кернел» у Хмельницькій області. Внаслідок влучання пошкоджено ємності та склади для зберігання зерна. Через руйнування частина зерна висипалася», – йдеться у повідомленні.

Kernel – найбільший виробник та експортер соняшникової олії в Україні, а також один з провідних постачальників агропромислової продукції на міжнародному ринку. На частку компанії припадає близько 15 % світового експорту соняшникової олії і 18 % експорту зернових. Kernel постачає продукцію у понад 80 країн світу. З 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE). Компанія входить до топ-3 найбільших компаній України та до топ-5 найкращих роботодавців України, за версією журналу Forbes.

Зазначається, що ніхто зі співробітників підприємства не постраждав. Наразі триває оцінка масштабів пошкоджень та ліквідація наслідків атаки.

