Окупанти пошкодили елеватор найбільшого виробника соняшникової олії в Україні

Наталія Порощук
Ніхто зі співробітників підприємства не постраждав
колаж: glavcom.ua (ілюстративний)
Унаслідок атаки російських дронів на Хмельниччині зазнав пошкоджень елеваторний комплекс компанії «Кернел». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«18 травня під час чергової атаки ворожих БпЛА пошкоджень зазнав елеватор «Кернел» у Хмельницькій області. Внаслідок влучання пошкоджено ємності та склади для зберігання зерна. Через руйнування частина зерна висипалася», – йдеться у повідомленні.

Kernelнайбільший виробник та експортер соняшникової олії в Україні, а також один з провідних постачальників агропромислової продукції на міжнародному ринку. На частку компанії припадає близько 15 % світового експорту соняшникової олії і 18 % експорту зернових. Kernel постачає продукцію у понад 80 країн світу. З 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE). Компанія входить до топ-3 найбільших компаній України та до топ-5 найкращих роботодавців України, за версією журналу Forbes.

Зазначається, що ніхто зі співробітників підприємства не постраждав. Наразі триває оцінка масштабів пошкоджень та ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, близько 10:00 години ранку російські терористи вдарили балістичною ракетою по центру Прилук, що на Чернігівщині. Внаслідок ворожого удару загинули та постраждали люди.

Як повідомлялося, у Прилуках на Чернігівщині унаслідок ракетної атаки російських загарбників зазнав руйнувань торговий центр «Епіцентр».

До слова, російські війська атакували приватний сектор в селищі Шевченкове Купʼянського району на Харківщині. Унаслідок удару одна людина загинула, ще три постраждали.

