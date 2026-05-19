Окупанти пошкодили елеватор найбільшого виробника соняшникової олії в Україні
Наразі триває оцінка масштабів пошкоджень та ліквідація наслідків атаки
Унаслідок атаки російських дронів на Хмельниччині зазнав пошкоджень елеваторний комплекс компанії «Кернел». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.
«18 травня під час чергової атаки ворожих БпЛА пошкоджень зазнав елеватор «Кернел» у Хмельницькій області. Внаслідок влучання пошкоджено ємності та склади для зберігання зерна. Через руйнування частина зерна висипалася», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ніхто зі співробітників підприємства не постраждав. Наразі триває оцінка масштабів пошкоджень та ліквідація наслідків атаки.
Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, близько 10:00 години ранку російські терористи вдарили балістичною ракетою по центру Прилук, що на Чернігівщині. Внаслідок ворожого удару загинули та постраждали люди.
Як повідомлялося, у Прилуках на Чернігівщині унаслідок ракетної атаки російських загарбників зазнав руйнувань торговий центр «Епіцентр».
До слова, російські війська атакували приватний сектор в селищі Шевченкове Купʼянського району на Харківщині. Унаслідок удару одна людина загинула, ще три постраждали.
Читайте також:
Коментарі — 0