Як російські удари по олійних заводах вплинуть на вартість олії? Прогноз експертів

Світлана Киричок: «Не виключається, що ціна на соняшникову олію на полицях магазинів дійсно може зрости найближчим часом»

Внутрішнє споживання соняшникової олії експерти та чиновники оцінюють лише у 5,6-8% від загального обсягу виробництва. Відповідно, навіть попри російські атаки на нашу олійну галузь, українці не матимуть дефіциту цього товару. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Путін підливає олію у вогонь війни. Що задумав ворог?».

Як стверджує Мінекономіки, атаки на нашу олійну галузь не повинні вплинути на ціни на внутрішньому ринку.

Натомість аналітикиня олійних ринків Інформаційного агентства «АПК-Інформ» Світлана Киричок не дає однозначного прогнозу щодо розвитку цінової ситуації, оскільки її формують дуже багато факторів: «Не виключається, що ціна на соняшникову олію на внутрішньому ринку, зокрема, на полицях магазинів, дійсно може зрости найближчим часом через підвищення попиту, насамперед, для формування експортних партій олії, на заміну тієї, що була знищена в портах. Також є момент зі зниженою активністю продажів соняшнику аграріями, рентабельністю та зростанням ризиків для виробників. Але не варто забувати, що наразі ціноутворення на будь-які товари в країні залежить, насамперед, від збільшення витрат на виробництво через дефіцит електроенергії, встановлення на підприємствах додаткових генераторів, а також логістичних та страхових витрат».

Однак, на думку фахівчині, суттєвого здорожчання соняшникової олії українцям очікувати не варто. Тим паче соняшникова олія в Україні є соціально значущим продуктом, і з 2021 року ціни на неї підлягають державному регулюванню. «Тобто є такий варіант розвитку ситуації, що в разі значного її здорожчання це регулювання може бути посилено», – вважає експертка.

Держрегулювання цін на соняшникову олію запровадежно 30 грудня 2021 року. Суб'єкти господарювання мають попереджати про підвищення роздрібної вартості цього продукту: якщо на 15% та більше – за 30 днів, на 10-15% – за 14 днів, на 5-10% – за три дні. Також торговельна надбавка не може перевищувати 10% оптової ціни виробника або митної вартості.

Нагадаємо, уночі 22 грудня росіяни завдали удару по порту «Південний» біля Одеси. Унаслідок цього загорілися ємності з борошном та олією, стався витік рослинної олії в акваторію, яку тимчасово перекривали до повної ліквідації наслідків витоку.

У ніч на 25 грудня, коли українці святкували Різдво, ворог завдав удару по Іллічівському олійножировому комбінату у місті Чорноморськ. Це підприємство належить компанії Kernel – найбільшому світовому виробнику та експортеру соняшникової олії. Під час атаки було пошкоджено ємність із олією, що призвело до масштабного загоряння та витоку.

5 січня РФ атакувала Дніпропетровський олійноекстракційний завод, яким володіє американська компанія Bunge і який випускає продукцію під брендом «Олейна». Унаслідок атаки на цей завод на дороги вилилося 300 тонн олії.