Проєкт «е-Зеленка» від Міндовкілля запобігає корупції та тиску на бізнес – виконуючий обов'язки міністра

У планах Міндовкілля щодо «е-Зеленки» – прибрати з плечей підприємців тягар отримання документа «на руки», – Стрілець

Послуга «е-Зеленка» від Міндовкілля – можливість отримати онлайн висновок на транскордонне перевезення відходів, що включені до Зеленого переліку відходів, – стала найпопулярнішою на порталі відомства. Ця послуга значно спросила життя бізнесу: виключила корупційні ризики при отриманні та унеможливила тиск на бізнес. Про це йдеться у колонці виконуючого обов'язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця на Інтерфакс.Україна.

«Із 29 адмінпослуг Міндовкілля саме «е-Зеленка» є найпопулярнішою: щороку за нею звертаються до 4500 підприємців. Це стало аргументом на користь того, аби оцифрувати її першою. Тому у лютому 2021 року в українців з’явилася можливість подати заявку на отримання «Висновку на транскордонне перевезення відходів» онлайн на платформі ЕкоСистема. Створений Міндовкіллям вебпортал покликаний стати національною платформою, де зібрані всі адміністративні екопослуги для бізнесу та вся екологічна інформація для громадян», – зауважив виконуючий обов'язки міністра захисту довкілля.

Раніше для того, щоб отримати «е-Зеленку», підприємець мав особисто приїхати до Києва у Міністерство та подати пакет необхідних документів, а пізніше – так само особисто забрати готовий дозвіл, пояснює Руслан Стрілець. Тепер же заявник може зробити те саме, не виходячи з офісу у своєму місті: за допомогою ЕЦП на вебпортал ЕкоСистема завантажується заява та необхідні документи. Співробітники міністерства опрацьовують їх протягом 1-3 діб, а сповіщення про результати розгляду заяви людина отримує на електронну пошту.

«Завдяки нововведенню Міндовкілля, представники бізнесу заощаджують численні ресурси – це і час, який раніше витрачався на підготовку документів, відвідування столиці та особисте подання заяви. І фінансові витрати: за статистикою міністерства, один дозвільний документ заявник отримує в середньому після 3-ох доопрацювань технічних зауважень. Тобто, працівник мав тричі привезти та забрати матеріали, що виливалося для підприємства у 6 тис. грн непрямих витрат за один дозвільний документ. Який, зауважте, державою видається безкоштовно. Абсурд!» – зауважує Стрілець.

За його словами, цифровізація зводить до мінімуму корупційні ризики: тиск на бізнес під приводом «подання неповного пакета документів» стає неможливим. Адже, якщо заявник некоректно оформив заяву і отримав відмову, він може легко та швидко проконсультуватися зі спеціалістом міністерства за контактним номером телефону, повторно подати правильну заявку та успішно отримати «Висновок…». Зазвичай усе це відбувається протягом одного робочого дня.

«Ми не плануємо зупинятися на досягнутому. В наступних планах Міндовкілля щодо «е-Зеленки» – взагалі прибрати з плечей підприємців тягар отримання цього документа «на руки». Наразі ми розробляємо Реєстр «Висновків на транскордонне перевезення відходів», у який Міндовкілля вноситиме дані дозвільних документів, а співробітники митниці зможуть самостійно відкривати цю базу та перевіряти наявність в імпортера потрібного «Висновку…», – підсумував Стрілець.