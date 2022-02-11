ОПЗЖ назвала підвищення ренти на газ «логічним» і закликала до переговорів з РФ

У партії ОПЗЖ закликали до якомога скоріших газових переговорів з Росією

«Ну логічно, ніби якщо газ підвищився на ринку, то і ренту на газ власного видобутку…», – Плачкова

У партії ОПЗЖ назвали «логічним» підвищення податку на видобуток українського газу і закликали до якомога скоріших газових переговорів з Росією. Відповідну позицію озвучила нардеп від ОПЗЖ Тетяна Плачкова в ефірі телеканалу «Україна24».

«Ну логічно, ніби якщо газ підвищився на ринку, то і ренту на газ власного видобутку… Вони підвищують тому що газ на ринку подорожчав», – заявила Плачкова.

Вона закликала владу почати переговори з Росією щодо поставок газу в Україну і транзиту газу до ЄС територією України.

«Давайте повертатися до того, щоб Росія не відмовила хоча б в транзиті, тому що може вийти так, що сьогодні ми не знаємо чим це все може закінчитися», – зазначила депутатка, що представляє проросійську партію в українському парламенті.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді депутат «Слуги Народу» Данило Гетманцев зареєстрував законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.

Це викликало побоювання низки нардепів, що такими ініціативами влада свідомо знищує газодобувну галузь, щоб повернути Україну в газову залежність від Росії.