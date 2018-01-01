Путін показав свої доходи за шість років

Джерелами доходів Путіна стали президентська зарплата, військова пенсія та вклади у банках

Центральна виборча комісія Росії опублікувала подані президентом РФ Володимиром Путіним звіти про доходи і майно за період з 2011 по 2016 роки. Згідно з даними ЦВК, Путін заробив 38,5 мільйонів рублів за шість років. Про це йдеться в опублікованому звіті на сайті ЦВК Росії. Зазначається, що джерелами доходів Путіна стали президентська



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Володимир Путін

Джерелами доходів Путіна стали президентська зарплата, військова пенсія та вклади у банках

Центральна виборча комісія Росії опублікувала подані президентом РФ Володимиром Путіним звіти про доходи і майно за період з 2011 по 2016 роки. Згідно з даними ЦВК, Путін заробив 38,5 мільйонів рублів за шість років.

Про це йдеться в опублікованому звіті на сайті ЦВК Росії.

Зазначається, що джерелами доходів Путіна стали президентська зарплата, військова пенсія та вклади у банках. Завдяки ним, за шість років Путін заробив 38,5 мільйонів рублів.

У документі йдеться, що Путін має 13 рахунків у банках, а загальна сума на них складає 13,8 мільйонів рублів.

Крім того, Путін задекларував, що йому належить одна квартира у Санкт-Петербурзі, площею 77 кв. метрів і гараж на 18 кв. метрів у тому ж місті.

Також президент РФ заявив, що має декілька машин. Серед них - ГАЗ 21М 1960 року випуску, ГАЗ – 21М, 1965 р.в., ВАЗ-2121 Нива, 2009 р.в., причіп автомобільный «Скиф», 1987 р.в.

Окрім цього, Путін задекларував, що має 230 акцій банку «Санкт-Петербург».

У графі «Зобов'язання майнового характеру» містяться квартира на 153,7 кв. у Москві (у безстроковому користуванні) та одне гаражне місце у Петербурзі на 18 кв. м.

Як відомо, раніше низка авторитетних ЗМІ повідомляла, що Путін та його оточення накопичили близько 24 мільярдів доларів. Також Міжнародний консорціум журналістських розслідувань інформував, що з Путіним можуть бути пов'язані офшори, обіг по банківських рахунках яких перевищує 2 мільярди доларів.

Нагадаємо, офіційний сайт міністерства оборони Росії зробив доступною для всіх інформацію про зарплати, посади, місце служби російських військових.

До слова, у вівторок, 6 лютого, Центрвиборчком РФ зареєстрував діючого президента Росії Володимира Путіна кандидатом на виборах в березні.