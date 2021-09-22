У бюджеті-2022 немає інноваційних проєктів – депутатка

При цьому Клименко висловилася за підвищення видатків на охорону здоров’я і оборону

Зареєстрований у Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2022 рік не містить інноваційних проєктів, які могли б приносити гроші через рік. Це буде черговий бюджет проїдання. Таку позицію висловила Юлія Клименко, нардепка від «Голосу», в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Це черговий бюджет проїдання. У ньому немає якихось великих проєктів, крім інфраструктурних – доріг і «Великої реставрації». Наприклад, немає інноваційних проєктів – таких, які могли б давати дохід вже у 2023 році. Тобто ми знову будемо проїдати достатньо велику кількість грошей», – сказала Клименко.

Водночас, народна депутатка висловилася за підвищення видатків на охорону здоров’я і оборону.

«Щодо видатків, вони збільшені на все – від медицини до зарплат вчителів і військових. А військовий бюджет 2022 року наразі складає майже 6% від ВВП – це, мабуть, найбільший показник за весь період української незалежності. І це правильно, тому що у нас відкривається де-факто другий фронт - це кордон з Білоруссю», – зауважила вона.

Клименко підкреслила, що при підготовці проєкту бюджету до другого читання документ завжди зазнає змін: «Перший варіант бюджету ніколи не був фінальним варіантом».

Як відомо, 15 вересня Кабінет міністрів схвалив проєкт Держбюджету-2022. Згідно з ним, мінімальна зарплата має зрости до 6 700 гривень, а в медиків – до 20 000 гривень. Водночас середня заробітна плата в українців становитиме 15 258 гривень, а в медиків – 22 500 гривень.

Нагадаємо, видатки на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги в проєкті держбюджету-2022 передбачено на рівні 34 млрд грн.

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