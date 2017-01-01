Рада скасувала податок на ввезення електромобілів

Рада на п’ятирічний термін дозволила ввезення електромобілів без сплати податку

Верховна Рада внесла правки до Податкового кодексу, які, в тому числі, скасовують податок на ввезення електромобілів. За відповідний законопроект №6776-д проголосували 252 народних депутата. Зокрема, на п’ятирічний термін Рада дозволила ввезення електромобілів без сплати податку на додану вартість (ПДВ) і акцизів, а також знизила до 6% і



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Рада на п’ятирічний термін дозволила ввезення електромобілів без сплати податку

Верховна Рада внесла правки до Податкового кодексу, які, в тому числі, скасовують податок на ввезення електромобілів.

За відповідний законопроект №6776-д проголосували 252 народних депутата.

Зокрема, на п’ятирічний термін Рада дозволила ввезення електромобілів без сплати податку на додану вартість (ПДВ) і акцизів, а також знизила до 6% і 12% ренту на газ із нових свердловин (відповідно глибиною понад 5 км і до 5 км) і ввела дворічну відстрочку на сплату ПДВ при імпорті обладнання.

Зміни також передбачають збільшення акцизів на тютюнові вироби на 29,7%, ставок екологічного податку на 11,2%, рентної плати (крім видобутку корисних копалин) – на 16,8%.

Раніше повідомлялося, що народні депутати вирішили замість голосування в Верховній Раді відпочити на футбольному матчі.

Так, в Києві на НСК Олімпійський на футбольному матчі Ліги Європи «Динамо-Київ» - «Партизан» був помічений віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко, народний депутат Сергій Льовочкін, колишній нардеп Микола Мартиненко та екс-міністр юстиції Олександр Лавринович.

Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за проект постанови «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України», яким обсяг посадових окладів народних депутатів встановлюється на рівні посадових окладів членів Кабінету міністрів.

Згідно з документом, посадовий оклад голови Ради збільшиться до 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 такий мінімум, в даний момент, становить 1,6 тис. гривень, тобто 19,2 тис. гривень), членів комітетів Ради, якими є більшість депутатів - до 10 таких мінімумів (16 тис. гривень).