США наголошує на необхідності додержання Україною прав інвесторів у «зелену» енергетику – Міненерго



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уряд є послідовний у виконанні зобов’язань перед інвесторами, які вклали кошти під гарантії держави, - в.о.міністра

Буславець сподівається, що невдовзі з виробниками альтернативної електронергії (відновлювані джерела) буде досягнуто компроміс

США наголошує на необхідності додержання Україною прав інвесторів у переговорах щодо зміни умов державної підтримки галузі «зеленої» енергетики. Про це йшла мова на зустрічі тимчасово повіреної у справах США Крістіною Квін з в.о. міністра енергетики Ольгою Буславець, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Буславець сподівається, що невдовзі з виробниками альтернативної електронергії (відновлювані джерела) буде досягнуто компроміс, який своєю чергою сприятиме реструктуризації «зеленого» тарифу.

Водночас в.о. міністра запевнила, що Україна в особі уряду та міністерства є послідовною у своєму виконанні зобов’язань перед інвесторами, які вклали кошти в Україну під гарантії держави.

Американська сторона зі свого боку підтримала проведення переговорів з інвесторами та наголосила на необхідності додержання їх прав.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд знайшов компроміс з інвесторами в «зелену» енергетику і Меморандум майже готовий до підписання.

Іноземні інвестори з більш ніж 10 країн написали колективне звернення голові уряду про те, що вони згодні на зниження зелених тарифів для якнайшвидшого підписання меморандуму з Кабміном.

У кінці травня галузеві асоціації направили листа президенту України Володимиру Зеленському з запрошенням його до особистої участі в переговорах та вирішення подальшої долі зеленої енергетики в Україні. Також спір інвесторів та держави вийшов на рівень МВФ.

Як зазначив власник компанії «Віндкрафт Україна», шведський інвестор Карл Стурен, Європейський банк реконструкції і розвитку, а також інші фінансові установи зупинили фінансування зелених проектів в Україні до моменту підписання меморандуму.

Генеральний менеджер компанії NBT в Україні Магнус Йохансен повідомляв, що компанія сподівається досягти компромісного рішення в переговорах з Кабміном, щоб реалізувати свій план щодо інвестування 400 млн євро в будівництво вітроелектростанції в Херсонській області.

На думку голови виконавчого комітету реформ Михайла Саакашвілі, Україна повинна підписати меморандум із інвесторами в зелену енергетику, оскільки вони і так пішли на великі поступки, а подальше «викручування рук» призведе до судових позовів і втрати репутації держави.