Шмигаль заявив, що Україна почала підписання меморандуму з інвесторами в «зелену» енергетику



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Тариф на сонячну електроенергію з 1 липня буде визначатися на аукціонах, - Шмигаль

У меморандумі йдеться про 15% зменшення тарифу на «зелену» енергетику, - прем'єр

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні, 11 червня, заявив, що Україна почала підписувати меморандум з інвесторами в «зелену» нергетику. Про це Шмигаль сказав на пресконференції на тему «100 днів уряду».

За словами Шмигаля, частина інвесторів вже підписала меморандум, одна з асоціацій сьогодні проводить внутрішні консультації щодо приєднання до меморандуму.

«Бізнес хоче прозорості. Банки хочуть того ж. У меморандумі йдеться про 15% зменшення тарифу на «зелену» енергетику, 7,5% зменшення тарифу на вітрову енергетику і зупинка реалізації договорів щодо сонячної електроенергії з 1 липня та перехід на аукціонний принцип визначення тарифу. Меморандум має стати основою законопроєкту, що має пройти голосування у парламенті», - розповів Шмигаль.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд знайшов компроміс з інвесторами в «зелену» енергетику і Меморандум майже готовий до підписання. Іноземні інвестори з більш ніж 10 країн написали колективне звернення голові уряду про те, що вони згодні на зниження зелених тарифів для якнайшвидшого підписання меморандуму з Кабміном. Разом з тим, інвестори готуються й до звернення в арбітраж в разі провалу перемовин з Україною.

У кінці травня галузеві асоціації направили листа президенту України Володимиру Зеленському з запрошенням його до особистої участі в переговорах та вирішення подальшої долі зеленої енергетики в Україні. Також спір інвесторів та держави вийшов на рівень МВФ.

Як повідомлялося, 4 березня цього року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

У той же день парламент призначив на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.