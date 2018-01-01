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    Економіка та фінанси

    Рада ухвалила закон, на який бізнес чекав понад 25 років - нардеп

    Закон про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю сприятиме залученню інвестицій в Україну
    Верховна Рада ухвалила закон про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю (№4666), який дозволить покращити бізнес-клімат, сприятиме залученню іноземних інвестицій та закладе передумови для створення нових та розвитку існуючих підприємств. Про це заявив голова Комітету з питань економічної політики, заступник керівника фракції
    • Сьогодні, 17:45
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    Закон про ТОВ&nbsp;дозволить засновникам самостійно визначати свою &laquo;бізнес-конституцію&raquo;
    Закон про ТОВ дозволить засновникам самостійно визначати свою «бізнес-конституцію»

    Закон про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю сприятиме залученню інвестицій в Україну

    Верховна Рада ухвалила закон про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю (№4666), який дозволить покращити бізнес-клімат, сприятиме залученню іноземних інвестицій та закладе передумови для створення нових та розвитку існуючих підприємств. Про це заявив голова Комітету з питань економічної політики, заступник керівника фракції «Народний фронт» Андрій Іванчук.

    «Законодавство, яке регулювало діяльність цих товариств, було прийнято ще в 1991 році, і зрозуміло, що воно абсолютно не відповідає сьогоднішнім вимогам. Ми постаралися запровадити в цьому законі найсучасніші норми, які є на сьогоднішній день у світі, і під час двох других читань нам вдалося збалансувати цей законопроект, яким і ця Верховна Рада, і Україна, і юридична спільнота зможе пишатися», - сказав Іванчук, представляючи проект закону.

    «Всі юридичні компанії України підтримують цей законопроект. Ми заборгували його прийняття вже понад 25 років», - сказав він.

    Іванчук зазначив, що ухвалення законопроекту про товариства з обмеженою відповідальністю дозволить засновникам в статуті чи корпоративному договорі самостійно визначати свою «бізнес-конституцію».

    «Це прибере дуже багато суперечок, які (раніше) повинні були вирішуватися у судах. Люди зможуть домовитися про все, що вони вважають за необхідне. Це дійсно дуже великий крок вперед», - підкреслив народний депутат.

    Коментуючи питання спадщини, прописані в законопроекті, голова комітету наголосив, що норми документа гарантують надання спадкоємцю тих самих прав, які були в співзасновника ТОВ.

    «Сьогодні спадкоємець має прийти на поклон до інших учасників товариства, вони приймають якесь рішення, щоб надати йому можливість зареєструвати себе учасником цього бізнесу. Ми цей рудимент прибрали», – наголосив він.

    За словами Іванчука, на сьогодні в Україні діє понад 500 тисяч товариств з додатковою та обмеженою відповідальністю, які є найпоширенішою формою ведення бізнесу в країні.

    Він також додав, що цей закон сприятиме залученню інвестицій в Україну, оскільки ті іноземні інвестори, які хочуть зайти в Україну і які раніше боялися корпоративного законодавства, яке регулювало ці питання, тепер будуть працювати за іншими - значно кращими правилами.

    За підсумком голосування Верховна Рада ухвалила законопроект №4666, віддавши за нього 285 голосів.

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