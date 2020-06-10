Рада ухвалила законопроєкт про підвищення соцвиплат пенсіонерам і дітям



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Згідно з документом, малозабезпечені родини зможуть взяти гроші у держави на розвиток підприємницької діяльності

Парламентарі проголосували за законопроєкт 2 червня

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, що підвищує соціальні виплати пенсіонерам 80+, дітям над якими встановлена опіка чи піклування та дітям з інвалідністю. Про це йдеться на парламентському сайті.

Згідно з документом, також малозабезпечені родини зможуть отримати поворотну допомогу на два роки для підприємницької діяльності.

Допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченій сім’ї

Малозабезпечені родини зможуть отримати допомогу для розвитку підприємницької діяльності. Це безвідсоткова фінансова допомога, яка надається одноразово непрацюючій працездатній особі з числа членів малозабезпеченої сім’ї, яку треба буде повернути протягом двох років. Розмір такої допомоги становитиме у середньому майже 70 000 гривен.

Збільшується допомога на дітей, над якими встановлена опіка чи піклування та на дітей з інвалідністю

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку:

до 6 років - 4447,5 гривні,

від 6 до 18 років - 5545 гривень.

на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування - 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку:

до 6 років - 6 226,5 гривні,

від 6 до 18 років - 7763 гривні.

Громадяни, яким призначається соціальна допомога на догляд

За законом державна соціальна допомога на догляд призначається одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію. Таким особам допомога виплачується у розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а саме доплата одиноким пенсіонерам віком 80+ складе 1100 гривень.

Нагадаємо, Верховна Рада 2 червня проголосувала за Закон №2494 «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб».

Нагадаємо, в Україні протягом 2020 і 2021 року планується запровадити низку нововведень щодо пенсійних виплат.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.

Як повідомлялося, Верховна Рада остаточно відхилила закон про пенсійний вік для жінок.