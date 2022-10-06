Комітет Ради підтримав проєкт держбюджету

У разі прийняття постанови Радою, проєкт закону про держбюджет вважатиметься прийнятим

Комітет Верховної ради з питань бюджету підтримав проєкт державного бюджету України на 2023 рік. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, комітет розглянув надані нардепами пропозиції до проєкту бюджету і висновки Рахункової палати. За результатом розгляду Раді було рекомендовано прийняти за основу і в цілому проєкт постанови ВР щодо висновків та пропозицій до проекту закону про держбюджет на 2023 рік, а також таблицю пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи.

«У разі прийняття постанови Радою, проєкт закону про держбюджет вважатиметься прийнятим у першому читанні», – зазначив Мельничук.

Як повідомлялося, основним пріоритетом дежрбюджету-2023 буде сектор безпеки і оборони, на який виділять понад 1 трлн грн. Водночас для Міненерго, Мінекономіки, Мінцифри, Мінрозвитку громад та територій та Мінінфраструктури суттєво зменшили фінансування.