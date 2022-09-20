Головна Країна Політика
search button user button menu button

Держбюджет-2023: скільки коштів отримають партії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Держбюджет-2023: скільки коштів отримають партії
Під питанням фінансування партії «Голос»
фото ілюстративне

Фактичні видатки на фінансування партій у 2023 році будуть нижчими, ніж закладені у проєкті держбюджету

Видатки фінансування партій в цьому році можуть складати 366,2 млн грн. Про це повідомляє Рух «Чесно».

«Якщо державний бюджет буде затверджено без змін до цієї статті, видатки стануть одними з найнижчих із 2016 року, коли партії почали отримувати держфінансування. У гривневому еквіваленті видатки на фінансування партій були меншими лише у 2020 році (284 млн)», – йдеться в повідомленні.

Натомість у доларовому еквіваленті передбачене на наступний рік фінансування є рекордно низьким і становить від 7,3 млн до 9,3 млн — залежно від того, який курс застосовується при розрахунках (50 і 40 гривень за долар відповідно).

Держбюджет-2023: скільки коштів отримають партії фото 1

Зазначається, що при визначенні обсягів державного фінансування партій на 2023 рік Мінфін застосував формулу, відмінну від передбаченої законом. Чинна формула в законі «Про політичні партії в Україні» виглядає так: 1% від розміру мінімальної заробітної плати множиться на кількість виборців, які брали участь у голосуванні на останніх парламентських виборах (14 759 548). 

Натомість при складанні проєкту держбюджету на 2023 рік в якості розрахункової величини використали не мінімальну заробітну плату (6500 грн), а розмір прожиткового мінімуму (2481 грн). Саме тому загальний обсяг державного фінансування, закладений у проєкті держбюджету, становить не 959,4 млн, а 366,2 млн.

Моделювання розподілу цих коштів між політичними партіями згідно із проєктом держбюджету у порівнянні з обсягом фінансування, який партії отримали б за умови використання передбаченої законом формули визначення обсягу держфінансування:

Держбюджет-2023: скільки коштів отримають партії фото 2

Разом з тим, фактичні видатки на фінансування партій у 2023 році будуть нижчими, ніж закладені у проєкті держбюджету. Наприклад, державних коштів не отримуватиме «Опозиційна платформа – за життя». Влітку за позовом Міністерства юстиції Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив ОПЗЖ, а вже у вересні Верховний суд при розгляді апеляції залишив це рішення без змін. Таким чином, майже 55 млн гривень, передбачених на фінансування ОПЗЖ, залишиться в бюджеті.

Під питанням і фінансування «Голосу». Ще наприкінці 2020 року за підсумками перевірки фінзвітності партії НАЗК виявило в партійних звітах низку порушень і прийняло рішення про зупинку державного фінансування. «Голос» із рішенням НАЗК не погодився і звернувся до суду. Розгляд справи відбувається з перемінним успіхом для партії. У 2021 році суди кілька разів ухвалювали рішення на користь “Голосу”, але останнє відоме рішення було за НАЗК, тож наказ про зупинку держфінансування «Голосу» на цей момент є чинним. Після тривалої перерви у липні – вересні цього року розгляд справи активізувався, втім, нових рішень по суті ОАСК іще не приймав.

Виплата коштів «Слузі народу», «Європейській солідарності» та «Батьківщині» на практиці буде залежати від наявності цих коштів у бюджеті, а також від пріоритетів уряду у випадку, якщо коштів бракуватиме. У 2022 році партії отримали держфінансування за перші три квартали майже у повному обсязі, хоч і з певними затримками. Кошти за 2-й квартал надійшли на партійні рахунки в липні (замість квітня), а за 3-й квартал – у вересні (замість липня).

Нагадаємо, політичні партії отримують державне фінансування з 2016 року. Надання партіям держфінансування є складовою реформи політичних фінансів, яка передбачає, зокрема, запровадження щоквартального звітування партій про надходження та витрати, встановлення вимог щодо приватного фінансування (заборона на фінансування анонімними особами, іноземцями) тощо.  

У 2020 році парламент поставив цю реформу на паузу і дозволив політичним партіям не подавати фінансових звітів аж до завершення карантину, який востаннє продовжили до кінця року. У зв’язку з цим ані контролюючі органи, ні громадськість не мають доступу до інформації про те, як партії розпоряджаються державним фінансуванням.

Теги: партія Голос Опозиційна платформа — За життя Верховна Рада Батьківщина Держбюджет Європейська солідарність партії партія Слуга народу

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наступного року прогнозують, що середня заробітна плата становитиме 18 508 грн
Проєкт бюджету-2023. Цифри та факти
14 вересня, 12:24
Найбільше коштів спрямують військовим 
Держбюджет. П'ять головних пріоритетів на 2023 рік
14 вересня, 12:29
Для Міненерго залишили лише 3% торішнього фінансування 
Держбюджет-2023. Кому доведеться затягнути ремені
14 вересня, 13:32

Політика

Держбюджет-2023: скільки коштів отримають партії
Держбюджет-2023: скільки коштів отримають партії
Про що говоритиме Україна на Генасамблеї ООН: Кулеба назвав дві великі теми
Про що говоритиме Україна на Генасамблеї ООН: Кулеба назвав дві великі теми
Україна та РФ домовилися про обмін 200 військовополонених, – Ердоган
Україна та РФ домовилися про обмін 200 військовополонених, – Ердоган
Боррель анонсував створення місії ЄС з військової допомоги Україні
Боррель анонсував створення місії ЄС з військової допомоги Україні
Ситуація на ЗАЕС: глава МАГАТЕ вирушає на Генасамблею ООН
Ситуація на ЗАЕС: глава МАГАТЕ вирушає на Генасамблею ООН
Бельгія має намір направити в Україну більше зброї
Бельгія має намір направити в Україну більше зброї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Соратниця Зеленського: Путіну залишилися лічені місяці
67K
Часткова анексія двох областей поставить Кремль у дивне становище – ISW
43K
У Кривому Розі пролунали вибухи 
40K
Зрадника Царьова побили на центральній набережній Ялти (відео)
39K
Терорист Гіркін пояснив, чому українці повинні сміятися із російської армії (відео)
30K
Путін корчив дивні гримаси на зустрічі з представником Туреччини: епічне відео 

Новини

Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Сьогодні, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Сьогодні, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Вчора, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту