Радник міністра енергетики оцінив систему RAB-тарифів, затверджену НКРЕКП



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26 серпня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг прийняла методологію впровадження стимулюючого тарифоутворення на розподіл електроенергії

Завдання з покращення якості електропостачання не будуть виконані з прийнятими НКРЕКП параметрами RAB-регулювання – Сергій Чех

Завдання, які ми ставимо з введенням стимулюючого регулювання, з методологією прийнятою НКРЕКП, або не будуть виконані, або не будуть виконані вчасно. Оскільки прийнята методологія не дозволить залучати достатній об’єм інвестицій. Про це заявив радник Міністра енергетики України, Голова Експертної ради Міністерства енергетики України Сергій Михайлович Чех на засіданні НКРЕКП.

26 серпня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг прийняла методологію впровадження стимулюючого тарифоутворення на розподіл електроенергії.

Сергій Чех підкреслив, що є пряма залежність між фінансуванням електромереж та якістю електропостачання - недофінансування веде до погіршення якості електричних мереж. За його словами, в 2012 році інвестиції в мережі на 1 км лінії складали 623 доларів, в 2019 році – 229. В 2012 р. середній показник SAIDI (індекс середньої тривалості відключень енергопостачання з вини електророзподільної компанії) був на рівні 512 хвилин, а сьогодні – майже 700 хвилин.

Сергій Чех заявив, що прийнята методологія не дозволить залучити достатнє фінансування в оновлення мереж.

«Розрахунки показують, що інвестиції в розвиток мереж плануються Регулятором на рівні 400 доларів на 1 км лінії замість потрібних 1200 доларів, вже зараз дозволяють зробити висновок про те, що ті завдання, які ми ставимо з введенням стимулюючого регулювання за такою методологією, або не будуть виконані, або не будуть виконані вчасно», - заявив Сергій Чех.

На думку експерта, натомість достатнє фінансування покращить умови для приєднання нових споживачів.

«Тобто споживачі матимуть зобов’язання під час приєднання будувати лише нові мережі, а збільшення пропускної спроможності існуючих мереж ліцензіати будуть закладати у власні плани перспективного розвитку. Це сьогодні сприймається споживачами на прикладі стандартних приєднань», - зазначив радник Міністра енергетики.

Крім того, достатність інвестицій дозволить реалізувати програму встановлення побутових лічильників. «Лише в цьому випадку ми надамо мільйонам побутових споживачів реальні можливості приєднатися до ринків. Сьогодні це є декларацією», - підкреслив Сергій Чех.

Нагадаємо, раніше Людмила Буймістер зазначила, що прийняті параметри RAB-тарифу для операторів системи розподілу не дозволять покращити умови приєднання до електромереж, а значить – підвищити позицію України в рейтингу DoingBusiness.