Райффайзен Банк Аваль виплатить понад 4 млрд грн дивідендів

Строк нарахування дивідендів за привілейованими акціями – не пізніше 9 жовтня 2020 року

Акціонери АТ «Райффайзен Банк Аваль» ухвалили рішення про виплати майже 4,275 млрд грн дивідендів із прибутку за 2019 рік. Про це повідомляє банк в системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР.

Зокрема прийняте рішення направити 700 тис. грн на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій банку в межах розподілу прибутку за результатами діяльності в 2019 році.

Строк виплати дивідендів за цими акціями – не пізніше 9 листопада 2020 року. Виплата всієї суми дивідендів здійснюється в повному обсязі.

Крім цього акціонери Райффайзен Банку Аваль вирішили виплатити майже 4,274 млрд грн дивідендів власникам простих акцій банку з прибутку за 2019 рік.

Строк нарахування дивідендів за простими акціями - не пізніше 26 жовтня 2020 року. Строк виплати дивідендів за цими акціями - не пізніше 26 листопада 2020 року. Виплата всієї суми дивідендів здійснюється в повному обсязі.

Загальна сума для виплат дивідендів становить 4 млрд 274 млн 613 тис. 799,31 грн.

У 2019 році прибуток Райффайзен Банку Аваль становив 4,75 млрд грн. За сім місяців 2020 року Райффайзен Банк Аваль заробив 2,46 млрд грн і знов увійшов до топ-3 найбільш прибуткових банків.

11 вересня акціонери Райффайзен Банку Аваль також переобрали голову та членів наглядової ради строком на 3 роки. Замість Мартiна Грюля, який був переобраний на цю посаду 30 вересня 2019 року, головою наглядової ради обрано члена правління, представника акцiонера Raiffeisen Bank International, що відповідає за інвестиційно банківське обслуговування і торгівлю Лукаша Янушевського.