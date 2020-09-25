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    Економіка та фінанси

    Райффайзен Банк Аваль виплатить понад 4 млрд грн дивідендів

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    Відповідне рішення прийняте дистанційними річними загальними зборами акціонерів банку 11 вересня - Райффайзен Банк Аваль виплатить понад 4 млрд грн дивідендів
    Відповідне рішення прийняте дистанційними річними загальними зборами акціонерів банку 11 вересня

    Строк нарахування дивідендів за привілейованими акціями – не пізніше 9 жовтня 2020 року

    Акціонери АТ «Райффайзен Банк Аваль» ухвалили рішення про виплати майже 4,275 млрд грн дивідендів із прибутку за 2019 рік. Про це повідомляє банк в системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР.

    Зокрема прийняте рішення направити 700 тис. грн на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій банку в межах розподілу прибутку за результатами діяльності в 2019 році.

    Строк виплати дивідендів за цими акціями – не пізніше 9 листопада 2020 року. Виплата всієї суми дивідендів здійснюється в повному обсязі.

    Крім цього акціонери Райффайзен Банку Аваль вирішили виплатити майже 4,274 млрд грн дивідендів власникам простих акцій банку з прибутку за 2019 рік.

    Строк нарахування дивідендів за простими акціями - не пізніше 26 жовтня 2020 року. Строк виплати дивідендів за цими акціями - не пізніше 26 листопада 2020 року. Виплата всієї суми дивідендів здійснюється в повному обсязі.

    Загальна сума для виплат дивідендів становить 4 млрд 274 млн 613 тис. 799,31 грн.

    У 2019 році прибуток Райффайзен Банку Аваль становив 4,75 млрд грн. За сім місяців 2020 року Райффайзен Банк Аваль заробив 2,46 млрд грн і знов увійшов до топ-3 найбільш прибуткових банків.

    11 вересня акціонери Райффайзен Банку Аваль також переобрали голову та членів наглядової ради строком на 3 роки. Замість Мартiна Грюля, який був переобраний на цю посаду 30 вересня 2019 року, головою наглядової ради обрано члена правління, представника акцiонера Raiffeisen Bank International, що відповідає за інвестиційно банківське обслуговування і торгівлю Лукаша Янушевського.

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