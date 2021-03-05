Реформа «Укрзалізниці» відбувається повільно, але за європейськими нормами, – експерт

Директор з транспорту і транспортної логістики «Івано-Франківськцемент» Дубас зазначив, що реформування «Укрзалізниці» здійснюється за тим самим сценарієм, що був раніше застосований в європейських країнах

За словами Дубаса, реформування «Укрзалізниці» запізнилась як мінімум на 20 років

Реформа «Укрзалізниці» здійснюється за європейською моделлю, яка довела на практиці свою ефективність. Про це заявив директор з транспорту і транспортної логістики «Івано-Франківськцемент» Іван Дубас.

«Реформи (Укрзалізниці – ред.) вже проходять. Можливо, не так проходять, як декому здається. Але насправді це дуже велике господарство, інфраструктурна монополія. І там треба зважити дуже чітко навіть дрібний крок для того, щоб весь цей механізм зрушити», – зазначив Дубас.

За його словами, реформування «Укрзалізниці» запізнилась як мінімум на 20 років, і саме тому нині компанія перебуває у важкому стані.

«Зараз це вже нагальне питання. І треба рухати, просувати, розвивати, щоб ми були в плані інфраструктури і цих всіх залізничних перевезень як європейська країна», – сказав Дубас.

Він також зазначив, що реформування «Укрзалізниці» здійснюється за тим самим сценарієм, що був раніше застосований в європейських країнах, де було здійснено розділення послуг залізниці на окремі види бізнесу. На його думку, це дасть можливість відслідковувати фінансові потоки, витрати та ефективність окремих напрямків діяльності залізниці.

«Це не новий велосипед, це практика європейських країн, тієї ж Угорщини, Чехії, Польщі. Відповідно, не треба придумувати велосипед – потрібно йти тим самим шляхом, ефективно вкладати гроші, визначати, де слабкі ділянки. І все буде добре», – підсумував Дубас.

Як відомо, глава «Укрзалізниці» Володимир Жмак розпочав процедуру розділення УЗ на окремі підрозділи. Очікується, що вже в 2021 році з’явиться 4 окремі компанії, які займатимуться вантажоперевезеннями, пасажирськими перевезеннями, інфраструктурними питаннями та виробництвом. Всі непрофільні активи компанії, в тому числі медзаклади та спортивні споруди, планують продати або передати у концесію.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян наголосив: «Укрзалізниця» має отримати значну фінансову підтримку від держави, щоб забезпечити оновлення рухомого складу та інфраструктури для підвищення ефективності і сервісу перевезень.