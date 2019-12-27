«Запоріжгаз Збут» переміг в 63 відкритих торгах на поставку газу новини компаній



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Зараз компанія активно бере участь у процедурах закупівлі енергоресурсу на 2020 рік

47 споживачів газу бюджетної сфери обрали своїм постачальником газу в 2019 році ТОВ «Запоріжгаз Збут».

Зараз компанія активно бере участь у процедурах закупівлі енергоресурсу на 2020 рік.

Ще 164 бюджетних установи і організації уклали з компанією прямі договори на поставку газу. Обсяг поставки підприємством газу бюджетникам в цілому склав майже 3,5 млн м. куб.

«З середини листопада поточного року наше підприємство почало договірну роботу з бюджетними установами та організаціями, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів на поставку природного газу на 2020 рік. 16 установ вже визнали «Запоріжгаз Збут» переможцем в процедурах закупівлі», - говорить директор компанії Владислав Вітютін.

Пік закупівельної кампанії припадає на грудень-січень. Всього з листопада компанія вже бере участь в 117 оголошених процедурах закупівлі.