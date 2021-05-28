Хліб подешевшає? Аграрії прогнозують хороший врожай пшениці цього року

В Україні прогнозують гарний врожай двох сільськогосподарських культур у 2021 році

Окрім пшениці фахівці розраховують й на чималий врожай яблук

Цього року в Україні очікується хороший урожай озимої пшениці та яблук. Про це повідомив керівник Союзу українського селянства Іван Томич.



«Урожай озимої пшениці в цьому році буде краще, ніж в минулому. Тобто на 10% краще в порівнянні з 2022 роком. Що стосується інших культур, таких як соняшник, кукурудза і ячмінь, то поки складно спрогнозувати їх вал. Однак, думаю, що урожай цих культур буде однозначно краще, ніж у 2020 році», – сказав Томич в коментарі «ГолосUA».

За його словами, в цьому році буде хороший урожай фруктів. Особливо яблук.

«Прогнозую, що урожай яблук буде краще на 20-40% в порівнянні з минулим роком. Відповідно до осені ціни на яблука будуть максимально низькими за останні три роки», – резюмував Томич.

Однак, поки що ціни в Україні ростуть. Несприятливі погодні умови, високі ціни на пальне, зростання вартості газу та електроенергії негативним чином позначилось на вітчизняному агарному секторі, внаслідок чого вартість сільськогосподарських продуктів є помітно вищою, аніж в аналогічному періоді минулого року.

Також в Україні стрімко дорожчає хліб. Тільки за останній рік його вартість збільшилася на 12,5%. Тенденція зростання ціни не припиняється, розповів економічний експерт Олег Пендзин.

Тим часом Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь та готує проєкт відповідної постанови.

Нагадаємо, ціни на продукти продовжують зростати як в світі, так і в Україні. З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.

Експерти назвали три основні причини зростання цін в Україні. Перша – світове здорожчання продуктів, друга – сезонний фактор – мова йде про ранні овочі, коренеплоди та ягоди. Третя – зниження обсягу пропозиції ряду товарів, перш за все, це м'ясо і морська риба.

Ціни на цибулю в Україні виросли вперше з літа 2020 року. Наприкінці попереднього тижня ціни на цибулю ріпчасту в Україні рідко перевищували 4,50 грн/кг. Зараз же ціна на якісну продукцію варіюється від 4 грн до 5 грн/кг, а цибуля ріпчаста проблемної якості продається від 3,00 грн/кг.

Хоча темпи зростання поки досить несуттєві, сам факт того, що цибуля стала дорожчати, вже вселило деякий оптимізм у фермерів, у яких залишилися ще істотні запаси продукції.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кілограм до вересня поточного року.