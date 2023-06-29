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Зміна прайс-кепів на ринку електроенергії не призведе до суттєвого зростання цін для бізнесу – НКРЕКП

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Зміна прайс-кепів на ринку електроенергії не призведе до суттєвого зростання цін для бізнесу – НКРЕКП
Зміни дозволять енергетичним компаніям, які працюють у пікові години, формувати запаси палива
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 27 червня НКРЕКП встановила нові граничні ціни на гуртовому ринку електроенергії

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не очікують суттєвого зростання вартості електроенергії для бізнесу у зв’язку зі зміною цінових обмежень на енергоринку.

Про це в ефірі «Українського радіо» повідомила членкиня НКРЕКП Ольга Бабій.

«Вчора тарифи для бізнесу не підняли, просто змінили граничні обмеження. Якщо ми порахуємо, протягом доби, всі 24 години, як складається ціна кожну годину, то значного зростання вартості електроенергії для бізнесу ми не очікуємо», – сказала вона

Бабій додала, що ці зміни дозволять енергетичним компаніям, які працюють у пікові години, формувати запаси палива. Також це дозволить імпортувати електроенергію у пікові години навантаження, щоб запобігти відключенням світла.

Вона зазначила, що після зміни прайс-кепів державний «Енергоатом» продав свій ресурс на липень і значного коливання цін не сталося.

«Зростання відбулось в межах 8-9%. Тобто те, що НКРЕКП вчора підняла тарифи – це не правда», – підкреслила Бабій.

Нагадаємо, 27 червня НКРЕКП встановила нові граничні ціни на гуртовому ринку електроенергії.

Теги: НКРЕКП тарифи електроенергія

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