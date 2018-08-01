Відлуння війни: у Києві виявлено ще дві міни



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Піротехніки вилучили вибухонебезпечні предмети (ілюстративне фото)

З початку року на території Києва вилучено та знищено 1003 одиниці різнокаліберних вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни

У Києві за минулу добу піротехніки вилучили та знищили два вибухонебезпечних предмети.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 31 липня під час планової перевірки території урочища «Лиса гора», працівниками Першого спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування було виявлено протитанкову міну ТМІ-42.

У цей же день під час прогулянки у лісі біля Броварського проспекту, що у Дніпровському районі столиці, громадяни виявили підозрілий предмет. На місце події негайно прибули піротехніки ДСНС. По прибуттю піротехніки виявили мінометну міну Д-105 мм.

Усі виявлені вибухонебезпечні предмети були часів Другої світової війни.

Групою піротехнічних робіт виявлені боєприпаси було вилучено та знищено на полігоні.

Всього з початку року на території Києва вилучено та знищено 1003 одиниці різнокаліберних вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Нагадаємо, 30 липня під час планової перевірки території урочища «Лиса гора» піротехніками було виявлено дві мінометні міни Д-50 мм часів Другої світової війни.