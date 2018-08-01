Українець Грушин став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби серед юніорів



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У фіналі Олександр переміг суперника з Білорусі

У вівторок, 31 липня, на континентальній першості з трьох стилів боротьби серед юніорів в італійському Римі завершилися фінальні сутички з греко-римської боротьби.

У ваговій категорії 63 кг розіграли перший комплект нагород серед класиків, інформує прес-служба управління фізичної культури і спорту Київської обласної державної адміністрації

Олександр Грушин у запеклій боротьбі виборов золоту нагороду та став чемпіоном Європи.

Олександр здобув вольову перемогу. Він поступався, але потім впевнено відвоював два бали, провів кидок на чотири бали заднім, ще раз провалив суперника та переміг з явною перевагою.

У підсумку – дострокова перемога 11:3.

Тренує чемпіона Європи наставник Віктор Лозовий.

У середу за медалі будуть боротися Іван Черкас (Київська область) у вазі 60 кг, брат чемпіона Сергій Грушин (Київська область), Віталій Андрійович (Київська область) та Парвіз Насібов.